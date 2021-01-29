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羽球年終賽／直落二勝安東森 王子維三戰全勝晉四強

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羽球年終賽／直落二勝安東森 王子維三戰全勝晉四強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
王子維。法新社
王子維。法新社

總獎金150萬美元的BWF羽球年終賽今天進行分組賽最後一戰，已拿下2連勝並連兩年晉級四強的男單好手王子維，今天與丹麥好手安東森（Anders Antonsen）進行分組龍頭之爭，最終王子維以21：11、21：19勝出，奪下分組賽3連勝。

王子維這次年終賽與安東森、香港一哥伍家朗和印度好手斯里坎（Kidambi Srikanth）分在同組，在前兩天的賽事中，王子維先是以直落二擊敗伍家朗，昨天則是在苦戰三局後險勝斯里坎，加上安東森也取得２連勝，兩人率先搶下男子B組的兩張四強門票。

而今天王子維則是與安東森進行分組龍頭之爭，兩人在過去3度交手王子維拿下2勝，不過最近一次碰頭則是在2019年年終賽分組賽，當時由安東森苦戰三局後拿下生涯對戰首勝。

今天雙方再度交鋒，雖然已無關晉級，但王子維仍是在一路領先的情況下一路壓著安東森打，在首局完全無落後的情況下，最多領先分差來到10分，並以21：11輕鬆拿下。

第二局王子維雖然開局被安東森打出2：0攻勢，但在回敬一波4：0後重新要回比賽節奏，並一度取得17：11的大幅領先，不過安東森也不甘示弱追到18：19僅1分落後，但關鍵時刻王子維挺住壓力以21：19成功關門，以分組賽3連勝晉級到四強賽。

王子維 羽球

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