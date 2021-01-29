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3月起河濱球場要收費 收費繳費辦法看這

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
議員徐立信提議在中正區網球場周邊至少再增設2面網球場。圖／台北市體育局提供
議員徐立信提議在中正區網球場周邊至少再增設2面網球場。圖／台北市體育局提供

北市河濱公園球場經常有組織開班授課進行營利行為，但卻未繳交場地使用費用給市府，為避免類似狀況再次發生，體育局表示，自3月起針對棒壘球場、足球場和橄欖球收取場地使用費以及照明設備費。

體育局表示，3月1日起河濱球場於上午8點至晚上10點進行收費，夜間則需另負擔照明費用，棒壘球場場地費每小時270元、照明設備每小時收費400元，11人制足球場每小時260元、照明設備每小時300元，5或7人制足球場每小時190元、照明設備每小時250元，橄欖球場每小時240元、照明設備每小時250元。

體育局表示，民眾可於線上場地租借系統登記，並在租借時繳納場地費，照明費民眾可於現場依使用時間刷悠遊卡、悠遊付繳費，但照明收費系統預計4月完成，3月份為過度期，照明費暫時與場地費一同於場地租借系統繳納。

體育局提醒，如果只是學校社團練習、友誼賽等非營利性質的活動，不列入收費對象。將視此次辦理成效，決定未來是否再規劃網球、羽球等其他球場納入租借。

另外，議員徐立信表示，接獲市民陳情中正區河濱公園網球運動人士眾多，建議在中正區網球場周邊至少再增設2面網球場。對此，體育局運動設施科股長陳紅瑄表示，目前中正區有6面網球場，其中2面在周一到周五白天主要為建國中學校隊選手訓練使用，其他時段則是開放租借。

至於是否增設網球場，陳紅瑄表示，考量中正區當地居民使用習慣以現場排隊為主，不常上網預約，因此體育局無數據可參考，近期正在派巡檢員觀察確認球場使用情況，並與地方民眾討論，包括若是要新設球場應設置何處，也有其他民眾認為網球場已經很多，希望增設籃球場，體育局目前都在規劃中。

北市河濱公園自3月起針對棒球場、足球場、橄欖球收取場地使用費和照明設備費。圖／台北市體育局提供
北市河濱公園自3月起針對棒球場、足球場、橄欖球收取場地使用費和照明設備費。圖／台北市體育局提供

橄欖球 羽球

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