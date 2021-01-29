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自由車／拍花花公子祼照遭解雇 性感女車手嘆：被框框侷限了

聯合新聞網 / 綜合報導
擷圖自Tara Gins IG
擷圖自Tara Gins IG

前比利時職業自由車女選手金絲(Tara Gins)日前為花花公子(PlayBoy)雜誌拍攝寫真照，甚至參與一系列的裸體日曆，進而遭到某支男子職業車隊解雇，她為此感到震驚。

30歲的金絲去年同意接掌一支男性職業車隊的管理職務，不料卻因裸照外流而遭到車隊解雇，金絲接受媒體訪問，大感不滿表示，「我與某支車隊達成口頭上協議，我真的很期待能接掌這份工作，我想幫助車隊成長，但顯然有些人只是因為一張照片而製造麻煩，我不介意被取消合約，這樣更好，我不想與那些無法了解我的能力的人共事，現在車界大多人還是侷限於框框內的傳統思考，實在很可惜。」

塔拉在2016年起開始參加職業比賽，並在2018年結束職業生涯，此外他也時常在IG上放送清涼照，也時常參與裸照拍攝。

金絲表示拍攝清涼照只是空檔時的休閒娛樂，並宣稱這些照片並不會傷害任何人，「顯然，一張照片比一個人的工作能力還重要，在我的職業生涯中有太多諸如此類的負面消息，而現在我不參與比賽了，只是想做點自己喜歡的事情，然後就被那些混蛋給開除了，而做為男人，卻可以在私底下做任何骯髒事而不被受處罰，根本是雙重標準。」

裸照 自行車 男性

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