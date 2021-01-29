田徑／田協理事長葉政彥國訓探視 頒發12萬加菜金

中華田徑協會理事長葉政彥今天特地南下高雄左營國家運動訓練中心，探視田徑隊員與教練訓練狀況，並偕同副理事長朱文慶、秘書長王景成、副秘書長鄭世忠、體育署訓輔委員陳鴻雁及江文俊，頒發12萬元年終加菜金，感謝由總教練孫念組領軍正為奧運會努力備戰的田徑隊選手、教練團及物理治療團隊，期許東京奧運會為我國爭取最高榮譽。

雖然目前我國田徑選手僅男子標槍鄭兆村拿下東京奧運參賽門票，但包括男子標槍黃士峰、男子110公尺跨欄陳奎儒、男子400公尺跨欄陳傑，男子100公尺楊俊瀚等，截至今天為止，目前世界排名都在參賽名額之內，暫時都在參賽安全名單內，都有機會靠著奧運積分排名取得門票。至於男子400公尺接力隊、男子跳遠、女子鉛球、女子100公尺跨欄、男子馬拉松及女子馬拉松都要在今年力拚達標成績。

目前在男子標槍世界排名前三名的鄭兆村表示，上一次參加世界級賽事是2019年倫敦世錦賽，一直到今年因為疫情的關係都無法參加國際賽事，但之前的傷勢也都已經完全康復，目前體能狀況與技術也調整的很好，相信在今年東京奧運能夠有好的表現。

葉政彥表示，過去一年來因為疫情的關係國家隊都沒有辦法前往國外參加賽事或是移地訓練，因此，在東京奧運即將來臨的今年上半年，選手雖然無法出國，也必須更加辛苦好好的備戰，今天帶領田徑協會幹事部成員前來左營，希望為選手們加油打氣。