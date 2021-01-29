動滋券近26萬人未領 最後兩天把握機會

面額500元的電子錢包動滋券，將於1月31日午夜截止領券和使用，體育署綜合規劃組組長劉姿君表示，迄今仍有近26萬人還未領券，提醒民眾把握最後機會。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，台灣各行各業都受到衝擊，體育署為振興與促進運動產業發展，去年8月6日起發放400萬份額度500元的動滋券。

由於動滋券和其他票券折抵方式不同，是以電子錢包進行消費折抵，只要電子錢包內仍有餘額，就可持續折抵。

體育署預計發放400萬份動滋券，總計編列新台幣20億元預算，目標是希望能帶動40億以上的運動消費金額。截至今天下午4時為止，已有374萬2972人完成領券，折抵金額已逾17億，累積交易金額達45億，大幅超越當初目標。

劉姿君表示，領券即將截止，近來領券人數也有攀升，光昨天就有超過1萬多人領券，由於明、後兩天又是週末假期，預期應會有另一波領券高峰。

近來疫情升溫，劉姿君也提醒民眾，無論是外出使用動滋券購買裝備、用品，還是進入場館使用器材，都要配合政府的相關防疫措施，保護自己也保護其他人。