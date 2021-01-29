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羽球年終賽／泰國13連勝到手 麟洋配全勝晉四強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國男雙組合「麟洋配」分組賽三戰全勝晉級四強，2021推進13連勝！ 新華社
我國男雙組合「麟洋配」分組賽三戰全勝晉級四強，2021推進13連勝！ 新華社

在泰國拉出12連勝並連續奪下兩站泰羽賽冠軍後，我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在年終賽分組賽第三戰碰上英格蘭組合艾利斯（Marcus Ellis）／蘭格瑞奇（Chris Langridge），再以21：17、21：13直落二勝出，以分組賽三戰全勝晉級四強。

王齊麟／李洋這次前往泰國參賽可說是創下兩人合拍以來的高峰，不僅在BWF超級1000的泰國公開賽兩站賽事中都封王，年終賽分組賽前兩戰也都以直落二擊敗對手，拉出一波12連勝佳績，且在昨天擊敗世界排名32的英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）後，就確定以分組第一名成績晉級四強。

而今天麟洋配又碰上另外一組英格蘭組合、世界排名第22名的艾利斯（Marcus Ellis）／蘭格瑞奇，這同時也是兩組人馬生涯首度交手，不過氣勢正旺的王齊麟／李洋，在兩局賽事中幾乎都在比賽前段就拉開領先差距，最終僅花41分鐘就以21：17、21：13直落二勝出，將在泰國的連勝紀錄延長到第13勝。

王齊麟

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