羽球年終賽／戴資穎爭四強遇宿敵 依瑟儂發必勝令！

昨(28)日BWF(國際羽聯)年終賽進行第二天賽程，「世界球后」戴資穎直落二不敵世界排名第13位的泰國好手李美妙(Pornpawee Chochuwong)，而今(29)晚表定7時，小戴將迎戰宿敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），力爭四強門票。

小戴在年終賽首日擊敗印度一姐辛德胡（P. V. Sindhu），卻在昨日輸給大黑馬李美妙，累積戰績1勝1負，而依瑟儂在首日同樣敗在李美妙手下，昨日對戰辛德胡也順利拿下，與小戴戰績相同，在辛德胡無緣四強後，今小戴與依瑟儂的宿命對決，將決定誰能進入年終賽四強。

而根據當地《清萊時報》報導，依瑟儂在昨日賽後表示，與辛德胡一戰當中，自己打出更有侵略性的內容，「因為辛德胡輸給戴資穎，她今天必須想辦法贏球。」

而提到明日關鍵一役，依瑟儂也率先嗆聲：「我和戴資穎交手超過30回，我們都了解彼此打球習慣，我會竭盡所能奪下勝利來爭取進入四強賽。」，而事實上兩人交手28次，戰績以14勝14負打平，兩人最近一次對戰則是在上周泰國公開賽四強中，小戴挽救4個賽末點後以12比21、21比12、23比21逆轉擊敗依瑟儂。

身處在死亡之組的李美妙，在不被看好的情況下連續拍下依瑟儂及小戴，順利取得四強門票，李美妙也開心表示，「很高興能擊敗世界第一，但我還是注重我的比賽內容，無論對手多麼強大，我很興奮自己能以想要的方式來取得勝利。」