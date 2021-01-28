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運動科學鏈結產業 科技部盼促進運動產業發展

聯合新聞網 / 綜合報導

科技部自107年開始推動為期4年的「精準運動科學研究專案計畫」，不但希望為頂尖運動員尋求更為出色的運動表現，相關成果更希望能帶進運動產業發展中，並已得到明確成效，目前8個團隊的33項研究成果已透過科技部媒合廠商，期待未來將研究成果落實運用，更進一步促進運動產業發展。

科技部部長吳政忠強調，科技部的政策願景，就是「創新、包容、永續」，「精準運動科學研究專案計畫」經過兩年累積，已經有不錯成果，更希望成果不只是協助國手摘金奪銀，更希望能結合傳統產業，包括健康產業等，創造更多價值。他期待透過科技部跨界合作，將產學鏈結，一起來推動運動產業。

代表體育署出席的主任秘書葉丁鵬則表示，運動員要有出色表現，除了平日與教練努力訓練，來自運動科學的幫助與運動產業的支持，更是關鍵，他特別感謝科技部支持運動科學的發展，並進一步協助運動員，讓運動員能全力以赴，他更呼籲大家一同期待，台灣好手能在東京奧運發光發熱。

目前運動科學研究已廣泛應用在多項運動項目上，近期球迷觀看電視轉播職棒比賽時，螢幕左下角會出現的九宮格圖示，即是KarmaZone電子好球帶與三維打擊動作分析系統的結合，不僅可精準分析棒球投打情形，更可以讓選手清楚了解與修正動作。目前職棒球隊味全龍就是產學合作的球隊之一。

此外，智能桌球拍也已開發完成薄型壓力感測器，藉由準確分析桌球擊拍落點，幫助桌球選手訓練及調整動作。舉重的外骨骼機器人及避震減躁地墊，除幫助選手精準訓練，更可保護選手因長期訓練所造成的聽力損傷風險。還有自由車減阻衣之研發，也對於自由車選手騎乘速度的提升有明顯助益，並且可延伸運用於揮汗產業(如鐵人三項)，促進運動產業研發產品以創造商機。

為擴展運動科學應用層面，科技部也進一步與教育部體育署國家運動訓練中心合作，將研發成果逐步落實應用在國家隊選手的運動項目，而「精準運動科學研究專案計畫」已將運動訓練由「土法煉鋼」方式轉型進入「科學數位分析」的智慧化訓練時代，國訓中心副執行長劉慶文強調，運動科技進入運動訓練，對選手的發展與技戰術提升，都有顯著幫助。

科技部推動「精準運動科學研究專案計畫」，第一期包括羽球、棒球、桌球、舉重與自行車等運動項目，已有卓越成果，科技部人文司長林明仁強調，第一期計畫多以選手生理層面進行研究，接下來即將展哀的第二期計畫，還將包括心理層面，希望更多方面協助運動員提升實力，並期待更多研究成果能結合產業，促進運動產業發展。

東京奧運 體育 教育部 自行車 願景

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