羽球年終賽／4強門票快到手！周天成打下2連勝

第一局最多陷入6分落後，我國羽球「一哥」周天成展現韌性上演逆轉劇本，以21：19擊敗世界排名第6的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）後，第二局更只讓金廷拿下11分，直落2迎接BWF世界巡迴賽總決賽分組2連勝。

兩國「一哥」過去交手過11次，小天以5勝6敗燒居下風，不過最近一次在2019年終賽碰頭就是小天奪勝。

小天複製上一度對戰贏球模式，第一局在一路落後下先18：18追平，再連拿2分拿到局末點，並以21：19先下一城；第二局小天完全掌握戰局，4：4時連拿3分擴大領先，至此差距愈拉愈大，最終就以21：11迎接2連勝。

小天過去還沒在年終大賽闖進4強，今年頭兩戰都收穫勝場，很有機會突破個人紀錄。

中華羽球隊共有4組人馬拿到年終賽門票，昨天打下百分百勝率，今天壓軸的小天奪勝後則是完成3組男將都收下連勝紀錄，「羽球王子」王子維以19：21、21：9、21：19逆轉世界排名14的印度好手斯里坎（ Kidambi Srikanth），列男雙頭號種子的「麟洋配」王齊麟／李洋也以21：14、21：19拍下英格蘭世界排名32的雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）。

「世界球后」戴資穎稍早則以17：21、11：21不敵世界排名13的泰國地主蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），分組累積1勝1敗。

年終賽每個項目只有8組選手，分組賽分兩組進行單循環後取前2名晉級4強，明天將進行分組最終戰；3天都打頭陣的「麟洋配」艾利斯（Marcus Ellis）／蘭格瑞奇（Chris Langridge）約下午2點碰英格蘭組合艾利斯（Marcus Ellis）／蘭格瑞奇（Chris Langridge），王子維、小戴和小天則要在第一球場接棒上陣，最先出賽的王子維約晚上6點碰丹麥好手安東森（Anders Antonsen），小戴接續和泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）交手，再來就是小天和丹麥前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）的對決。