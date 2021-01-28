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羽球年終賽／直落2不敵地主 戴資穎吞分組首敗

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

兩度在年終賽奪冠的「世界球后」戴資穎，今年分組賽打得辛苦，昨天首戰苦戰3局演出逆轉勝，今天碰世界排名13的地主蓬帕威（Pornpawee Chochuwong）又先輸1局，第2局又多次失誤送分，以17：21、11：21吞下分組首唄。

昨天小戴就有提到失誤問題，今天碰蓬帕威也有同樣狀況，首局雖曾取得10：4領先，但技術暫停後先被12：12追平，17：17又連失4分，讓蓬帕威拿下4度對戰的第一局。

第二局小戴手上失誤仍多，整局都處於落後，最終以11：21吞下4度交手的首場敗仗。

小戴分組累積1勝1敗，明天約晚上7點的最終戰將碰另名地主依瑟儂（Ratchanok Intanon），仍有機會取得分組前2的4強門票。

稍早登場的台將表現，「羽球王子」王子維面對世界排名14的印度好手斯里坎（ Kidambi Srikanth）演出3局逆轉勝，以19：21、21：9、21：19迎接對戰首勝；列男雙頭號種子的「麟洋配」王齊麟／李洋也以21：14、21：19拍下英格蘭世界排名32的雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），兩組台將都是2連勝到手。

「一哥」周天成是今天最後出場的台將，對手是世界排名第6的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），兩人過去已11度交手，小天以5勝6敗稍居下風。

羽球 戴資穎 周天成

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