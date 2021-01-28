羽球年終賽／78分鐘逆轉勝 王子維分組連勝到手

2019年首度參加超級系列賽總決賽就闖進4強，我國「羽球王子」王子維今年有機會複製佳績，他今天面對世界排名14的印度好手斯里坎（ Kidambi Srikanth），演出3局逆轉勝，以19：21、21：9、21：19迎接對戰首勝。

世界排名12的王子維，昨天首戰2局解決香港「一哥」伍家朗，今天和斯里坎第4度交手，第一局技術暫停前7度戰平，恢復比賽後斯里坎一路領先，王子維雖從11：16追到18：19一分差，但逆轉差一步，讓斯里坎以21：19先下一城。

第二局王子維重振旗鼓，5：5後連拿7分拉開差距，16：9時再打出5：0攻勢，以21：9扳平戰局。

決勝局斯里坎先取得4：1領先，王子維回敬7：0猛攻，進入技術暫停時王子維僅以11：10領先；換場後斯里坎一度以13：12反超，不過王子維連拿5分再要回領先，雖因判斷失誤和救球不及連失3分，但即時回穩連拿2球，再靠斯里坎回球出界拿到賽末點，最終在第3個賽末點靠斯里坎回球出界，辛苦以21：19拿下第4度交手的對戰首勝。

這場激戰歷經78分鐘，王子維奪勝後忍不住仰躺在地。

王子維上場前，男雙「麟洋配」王齊麟／李洋先以21：14、21：19拍下英格蘭世界排名32的雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），年終大賽2連勝到手，連同前兩站亞洲公開賽都登頂，3周戰績累積是完美的12戰全勝。

「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成稍晚出賽，小戴約晚上6點碰泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），比賽結束後就換小天對決印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。