網球／有望阻斷小約紀錄助攻費爸 納達爾發誓稱不知情

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）宣佈參加3月於荷蘭舉行的鹿特丹公開賽，若順利奪冠，有機會搶下世界排名第一，甚至可以替好友費德勒（Roger Federer）暫時阻斷約克維奇（Novak Djokoivc）佔據球王的週數紀錄，但他向媒體表示：「我對天發誓，我不知道有這機會。」

ATP本週公布男子世界排名，世界球王喬科維奇以1萬2030分排名第一，目前在球王的週數累積305週，距離「瑞士特快車」費德勒的310週最長紀錄近在咫尺。不過，排名緊追在後的納達爾將參加ATP世界盃以及澳洲網球公開賽，並在日前宣布也要參加鹿特丹公開賽，若他3站賽事都能奪冠，就能在3月8日順利登頂，巧的是，這一天也正好是喬科維奇預定打破費得勒紀錄的日子。

費德勒和納達爾私交不錯，媒體臆測他是否有替好友刻意攔胡的意思，雖然玩笑成分居多，但他卻非常認真地回應：「我可以對天發誓，我真的不知道我有機會能拿下世界第一，我也不太相信命運這件事，我之所以會參加鹿特丹公開賽，只是因為印地安泉賽沒打。」