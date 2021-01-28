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羽球年終賽／女雙135拍死鬥 網：泡麵都煮好吃一半了

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓組合李紹希與申昇瓚與印尼頭號女雙在年終賽小組賽，來回纏鬥135拍才拿下一分，可惜奮戰94分鐘還是落敗。 法新社
南韓組合李紹希與申昇瓚與印尼頭號女雙在年終賽小組賽，來回纏鬥135拍才拿下一分，可惜奮戰94分鐘還是落敗。 法新社

世界羽聯（BWF）年終總決賽女雙A組由南韓組合李紹希與申昇瓚對決印尼頭號女雙波莉（Greysia Polii）與拉哈育（Apriyani Rahayu），雙方在第二局比分來到8：7時陷入膠著，死鬥至135拍才由南韓女雙辛苦拿下這一分。

雙方此役前曾交手過6次，由印尼女雙組以4勝2負取得優勢，今天也率先以21：17拿下第一局，第二局南韓組合以8：7領先之際發球，兩邊人馬展開焦土戰，雙方好幾次相互扣殺都被對面成功防守，來回交戰了近2分半，才由申昇瓚殺球得分，結束了這長達來回135拍的苦戰。

這幕精典135拍經上傳後，有球迷留言表示「看到眼睛都乾了」、「泡麵都煮好吃一半了」。最終印尼女雙波莉與拉哈育以21：17、22：24、21：15擊敗南韓女雙李紹希與申昇瓚，這場94分鐘的女雙大戰，也並列史上第二長的比賽紀錄，第一長則是由日本組合松友美佐紀與高橋禮華在2014年交手中國雙胞胎組合駱羽與駱贏所創下的98分鐘紀錄。

南韓 印尼 日本

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