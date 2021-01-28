羽球年終賽／麟洋配分組連勝到手 泰國拉出12連勝

延續前兩站亞洲公開賽都奪冠氣勢，我國男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天在BWF超級系列賽總決賽再以21：14、21：19拍下英格蘭世界排名32的雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），年終大賽2連勝到手，連3周戰績累積是完美的12戰全勝。

超級系列賽總決賽總獎金150萬美元，受新冠肺炎疫情影響，比賽從去年底的廣州改到本周在曼谷登場；中華羽球隊4組選手都拿到參賽資格，「麟洋配」2019年首度合拍就拿到年終賽資格，今年是第2次站上只有8組選手可以獲得參賽權的大賽舞台。

世界排名第7的「麟洋配」因前兩站亞洲公開賽都奪冠，積分進帳後成年終賽男雙頭號種子，昨天分組首戰直落2解決馬來西亞組合，今天碰雷恩／文迪也延續過去2度交手都奪勝的對戰優勢，第一局在16：14領先時直接連拿5分，21：14先下一城。

第二局王齊麟雖出現球拍斷線插曲，第一次技術暫停「麟洋配」仍取得11：8優勢，恢復比賽後再連拿2分擴大差距，最多更取得8分領先；英格蘭組合局末連拿5分下一度追到18：19，所幸王齊麟前場殺球止血，第一個賽末點再逼出對手回球掛網，最終就以21：19收下分組2連勝。

年終大賽5個項目各8組選手，分組先進行單循環，再取分組前2晉級4強，連兩天打頭陣的「麟洋配」都開出紅盤，接續還有3組台將要上陣，「羽球王子」王子維約下午3點碰印度斯里坎（ Kidambi Srikanth），「世界球后」戴資穎約晚上6點碰泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），小戴比賽結束後就換「一哥」周天成對決印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。