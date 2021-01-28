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國際奧會強調東奧如期舉辦 傳不開放海外觀眾

中央社 / 東京28日綜合外電報導
日本東京奧運能否順利在今夏登場愈顯悲觀，不過國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示，不會在意這類臆測，強調東奧將會如期舉辦，但可能只限日本民眾進場。 路透社
日本東京奧運能否順利在今夏登場愈顯悲觀，不過國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示，不會在意這類臆測，強調東奧將會如期舉辦，但可能只限日本民眾進場。 路透社

全球疫情延燒，許多人對日本東京奧運能否順利在今夏登場愈顯悲觀，不過國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示，不會在意這類臆測，強調東奧將會如期舉辦。

日本讀賣新聞報導，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）昨天舉行線上記者會，談到東奧與帕運時說「不去臆測東奧會不會舉辦，而是對如何舉辦傾注全力」，強調東奧將如期在7月23日舉辦開幕式。

巴赫用堅定口吻表示，很多臆測認為東奧會取消或有替代方案，甚至有人建議延期，「我不理會這樣的臆測」。

他說，連全球最知名的科學家也無法預測東奧舉辦時的病毒狀況，「但遺憾的是，這也是臆測的根源」，這些要求取消或再往後延期的聲音「持續傷害著選手們」。

至於進場觀戰部分，巴赫說，目前無法回答，為了舉辦一場安全的奧運，將會採取所有必要的防疫措施。

有關IOC建議出賽東奧的各國選手，能在前往日本前接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，巴赫說，這樣的建議也適用日本選手。

另外，日刊體育報導，不只一位的東奧大會相關人士透露，針對是否開放觀眾進場，日本政府內部又出現一個選項，就是「僅限日本境內觀眾進場」。

目前全球疫情仍持續擴大，新的變種病毒也擴散到許多地方。面對東奧即將登場，透過僅限日本境內觀眾進場，來化解日本民眾不安，已成日本政府內部的一個選項。

如果日本政府決定延長「緊急事態宣言」後，境內疫情仍無法平息，原本要等春天才決定進場觀眾的上限，也可能提前先做出不讓海外觀眾入境的決定。

日本政府、東京都政府及東奧組織委員會，2020年12月曾發表防疫對策的暫訂方案，在採取萬全的海外選手防疫對策同時，海外觀眾入境後可不用隔離14天、也可以搭乘大眾交通工具。不過相關人士說，海外觀眾不用隔離並可以搭乘大眾交通工具，「依目前的情況來看，是不可能的事」。

日本境內雖然疫情延燒，但包括日本職業棒球等職業賽事，還是開放不少觀眾進場觀戰。基於過去這段時間的經驗，才會考量僅讓居住在日本境內的觀眾進場觀看東奧賽事。

帕運 棒球

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