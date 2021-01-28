焦點人物／從 0 到 270 公斤 健力國手洪學良的蛻變

「出國比賽才知道，與其他國家選手實力真的差太多了，回來會想，應該把目標先縮小，從亞洲開始。」

草屯體育班出身的洪學良，曾開怪手維生，重拾健力後，決定從基礎再來，不好高騖遠，慢慢地回到世界盃殿堂。

洪學良（Terry）

出生：1997

現職：GG Gym（GG體育課）

經歷：2017 年台南市市長盃健力賽 74 量第三名、2018 世界青少年盃健力國家隊

專長：健力三項

車子開下台中交流道，五分鐘可抵達 GG Gym 在安和路上的工作室，這地點巧妙地避開擁擠的車潮。走進還在施工的新房子，推開門，一眼可見洪學良與教練群們正在自主練習，槓鈴聲此起此彼落，自由重量的訓練與充沛的陽光有著舒適的和諧。

人生，由自己決定

跟運動是這樣開始的，「國小二、三年級時，身材肥肥胖胖的，爸爸看我很愣架（台：軟弱），就讓我去踢跆拳道看看。」招牌的爽朗笑聲，偶爾還會夾帶著台語聊天，年僅 23 歲的洪學良，講起與體育結下的不解之緣，輕鬆的神態下顯得成熟，而練跆拳道的起頭，讓他開始逐漸喜歡運動，無論跳遠、跳高、籃球等，都會碰一下，並憑著在校跳遠成績的不俗，進入草屯商工的體育班。「當時也是會想一下要不要去體育班，猶豫選一般高中職就讀就好，不過我家人也算支持我去，記得那時爸爸說：『這是你的人生，由你自己決定』」雖然沒明說，卻可從言談之中感受到他非常感激家人的關心與支持。

「在高中期間，才真正的接觸重訓，教練出什麼就做什麼。」當時學良的基本日常是上午上課、下午訓練，晚上下課後便在附近健身房打工，「雖然只是做櫃台，但遇到蠻多厲害的前輩教，公司也會請教練來上課，自己邊練邊學。」看似少了多采多姿的生活，卻也因此打開了他對健身的視野，練就規律的訓練習慣，把生活重心都放在體能的鍛鍊，「接觸業界，學校專項成績增加，也找到自己的興趣。」學良認為他從來就不是具有重訓的本能與天賦，但在那個階段，憑著單純的傻勁與機緣，一路至今。

學良跟大家都一樣，重訓從0, 50, 160...，隨著日子一點一滴的累積，每次的突破都肯定了自己一點，而他也漸漸發現自己對重量有了更多渴望，在大一的第一場比賽，即拿下成人組的第五名。「那是台南市市長盃，算是素人參賽的敲門磚，抱著沒有得名也沒關係的心態參加」，不浮誇的語氣也沒過多形容詞，但大家都知道，面對比賽他一定比誰都認真。

0 到 270 公斤，穩定邁向世界盃

不太算是理學派的他，開始關注各類賽事資訊，很快的，世界盃的夢想好像不再是遙不可及，在 2018 年，南非世界青少年盃選拔結果出現了洪學良的名字，「那場是裝備賽，當時不太懂裝備，所以每個禮拜都從南投到屏東潮州的部落訓練，連續一個月，成績才有上來﹐但跟長期訓練的選手比下來還是差太多...」，雖然輸在起跑點，但好勝心的驅使下，學良反而更有鬥志。

「我訓練一直維持在比賽強度，假設我蹲舉 200，比賽我想蹲到 240 ，那我就會去思考跟安排這 40 公斤怎麼分配。加上當下比賽會有興奮感，腎上腺素加上裝備，比較容易突破。」賽式規劃往往前半年或前一年就開始準備的他，有別於一般人的比賽週期（準備期、體能期、比賽期），維持水平穩定成長，搭配適當休息，才是他的策略與方式。

難道都沒遇過挫折嗎？他回答：「我上場就想說要幹了，也不腦補自己會失敗，就算練習有負面情緒也通常隔天就好了。」他繼續說：「南非賽真的是震撼教育，不僅是比賽氛圍，連選手的強度也落差非常大，青少年組已經逼近成年組的強度。」當然那次成績結果，不如預想，「裝備賽除了實力，隊友的默契也很重要，例如綁腿的緊度等等，平常就要先配合，剛好當時賽前沒有特別集訓，比賽 tempo 就亂掉了」沒有國際賽經驗的他，儼然在地球的另一端，看見自己不足。

「目標放小一點，從亞洲開始」，經過南非賽的洗禮，學良告訴自己，先蹲低，再跳高。

迷惘中的轉折

學生、選手、訓練的日子就像直行在高速公路上，看的風景大致相同，也沒多餘時間停下來休息，但畢業後終究會面臨出社會的壓力，這時學良選擇先下交流道看看，「畢業後我在健身房短暫當過教練，後來回家中幫忙開怪手，也順便想想自己真正要的是什麼。」轉職這段期間，他深刻明白，健身訓練才是讓他有歸屬感的事情，「那時侯我爸跟我說：『做你自己想要的，如果阻擋你，之後你又怨嘆我，我不喜歡別人怨嘆我』」有傳統觀念的爸爸，說出這樣的一句話，無形間給了學良一顆定心丸，他決定重拾自己的樂趣，剛好也在那時候GG Gym創辦人林柏豪（Gary）找上了他。

「我跟 Gary 認識的早，一直都是不錯的朋友，直到去年他找我進 GG Gym 當專職教練」，原來 GG Gym 草創初期，在公園帶學員團練時，青澀的學良就時常一起跟著見習，「教跟練是兩回事，會練不一定會教，也要能理解學員感受，不然他可能下班很累，快死了你還體驗不到」語畢，身為學員的我都笑了出來，而團隊 leader －Gary 也笑著補充：「教學其實不容易，有些人專業知識涉略很多，但卻無法以淺顯易懂的口吻表達，當教練的關鍵細節就是能把複雜的指令或理論，用學員可以理解的方式，簡單明暸說出來。」學良的溝通能力與專業經歷，都令 Gary 印象深刻。

在小小的工作室，即使不放音樂，氣氛仍很活絡，也許是這樣的團隊與環境，學良準備從這好好出發，「健身是一輩子，而不是一陣子」，這真的蠻不容易，但他給自己的期許是這樣。上課這天，是一月初，寒流過後的空氣還是冷冷的，他仍依照慣例上課前先訓練，從他堅韌的眼神便知道，距離下次比賽六月，沒有等待，他已經開始認真了。

GG Gym （GG體育課）

講求自由重量訓練，也是台中少數到府團課、一對一、戶外健身課程規劃，教練群林柏豪(Gary)、曾信哲 (Jeff)、 曾德邧 (Victor)、洪學良 (Terry)，教學 6 年學員累積超過 300 位，目前也是中國信託路跑社特約核心訓練教練群。

GG Gym：Instagram

GG Gym （照片來源：Horton）