賴清德點名接力 戴資穎po新書透露想領養小狗

人在泰國曼谷參加世界羽球年終賽的球后戴資穎，今天回應副總統賴清德在臉書上的邀約，秀出新買的一本書，她並在臉書上透露，希望不久將來自己能領養小狗來作伴。

受到疫情影響，今年台北國際書展決定改成線上書展，賴清德也在臉書上發文表示，為響應總統蔡英文發起的一個挑戰「po一本你最近買的書」，他一口氣分享了近來添購的11本新書。

賴清德在文中提到，除用行動支持台灣的出版社，也可以把最近購買的書分享給大家，透過閱讀豐富人生，增廣見聞，文末他特別點名人在泰國曼谷參加羽球年終賽的球后戴資穎接力。

小戴今天比賽結束後，也在臉書上響應這項挑戰，除發文介紹購買的新書「讓我陪你等家」，也透露她真的很愛小狗，而她買的這本書就是分享流浪貓狗領養的故事。

小戴在臉書上寫下：「這是一本關於浪浪別哭的領養故事，終養不棄養的無悔約定，希望不久的將來我也可以領養狗狗彼此作伴。」

在文末，小戴寫下線上書展的網址（https://tibeonline.tw），邀請球迷們一起挑戰這項活動，並一起支持台灣的出版社。她也點名「中華電信客服Q博士」接力響應這項挑戰。