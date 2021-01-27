快訊

中年男闖埔心站軌道遭自強號撞斃 司機員還原始末

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德點名接力 戴資穎po新書透露想領養小狗

中央社 / 台北27日電
戴資穎深夜感性發文述說關於刺青的故事。 法新社
戴資穎深夜感性發文述說關於刺青的故事。 法新社

人在泰國曼谷參加世界羽球年終賽的球后戴資穎，今天回應副總統賴清德在臉書上的邀約，秀出新買的一本書，她並在臉書上透露，希望不久將來自己能領養小狗來作伴。

受到疫情影響，今年台北國際書展決定改成線上書展，賴清德也在臉書上發文表示，為響應總統蔡英文發起的一個挑戰「po一本你最近買的書」，他一口氣分享了近來添購的11本新書。

賴清德在文中提到，除用行動支持台灣的出版社，也可以把最近購買的書分享給大家，透過閱讀豐富人生，增廣見聞，文末他特別點名人在泰國曼谷參加羽球年終賽的球后戴資穎接力。

小戴今天比賽結束後，也在臉書上響應這項挑戰，除發文介紹購買的新書「讓我陪你等家」，也透露她真的很愛小狗，而她買的這本書就是分享流浪貓狗領養的故事。

小戴在臉書上寫下：「這是一本關於浪浪別哭的領養故事，終養不棄養的無悔約定，希望不久的將來我也可以領養狗狗彼此作伴。」

在文末，小戴寫下線上書展的網址（https://tibeonline.tw），邀請球迷們一起挑戰這項活動，並一起支持台灣的出版社。她也點名「中華電信客服Q博士」接力響應這項挑戰。

羽球 戴資穎

延伸閱讀

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

羽球年終賽／小組再度碰頭戴資穎 依瑟儂自評勝算五成

羽球年終賽／籤表出爐 戴資穎小組賽遇宿敵依瑟儂

羽球／球后戴資穎充當一日理髮師 王齊麟喊讚

相關新聞

羽球年終賽／周天成3局勝出 台將寫百分百勝率

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽今天在曼谷點燃戰火，中華羽球隊在壓軸登場的「一哥」周天成打下3局大戰勝利後，4...

羽球年終賽／連3周碰頭 王子維再退香港一哥

前兩周的亞洲公開賽都在第二輪碰頭，我國「羽球王子」王子維和香港「一哥」伍家朗在BWF超級系列賽總決賽又抽到同組，今天分組...

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

過去兩度在羽球年終大賽封后，我國「世界球后」戴資穎今天踏出第3冠的第一步，小戴面對印度名將辛德胡（P. V. Sindh...

羽球年終賽／8分落後大逆轉 麟洋配開紅盤

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽今天在泰國曼谷點燃戰火，4組台將由男雙「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，前兩站亞洲...

東京奧運舉辦進退失據 沒有明說的照辦？

東京奧運到底辦不辦？成了日本政府與國際奧會的難言之隱。就現實層面日本為此至少投入近160億美元，但在疫情延燒與國民眾輿論下，難以開口照常舉辦。輿論擔憂大批海外運動員與團隊前往，恐掀起下一疫情高峰，而從

賴清德點名接力 戴資穎po新書透露想領養小狗

人在泰國曼谷參加世界羽球年終賽的球后戴資穎，今天回應副總統賴清德在臉書上的邀約，秀出新買的一本書，她並在臉書上透露，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。