羽球年終賽／周天成3局勝出 台將寫百分百勝率

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽今天在曼谷點燃戰火，中華羽球隊在壓軸登場的「一哥」周天成打下3局大戰勝利後，4組人馬寫下百分百勝率，為爭取4強門票打下基礎。

年終大賽只有積分前8的組合可參賽，8組選手先分兩組，單循環後取分組前2晉級4強，今天率先登場的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「世界球后」戴資穎和「羽球王子」王子維都分別拿下勝利。

最後登場的周天成，首戰碰馬來西亞世界排名第10的李梓嘉，兩人亞洲公開賽第一站也曾碰頭，今天是第7度交鋒；對戰握有4勝2敗優勢的小天，開局就取得4：0領先，李梓嘉雖4度追到2分差，不過小天在16：14時連拿4分拉開差距，順利以21：16先下一城。

小天第二局成落後一方，以12：21遭扳平局數，不過決勝局小天再掌握主動權，幾次殺球也化為分數，加上李梓嘉失誤奉送分數，最終小天就以21：11收下勝利。

明天分組第2戰，同樣由「麟洋配」打頭陣，中午12點將碰雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），王子維約下午3點碰印度斯里坎（ Kidambi Srikanth）；「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成在第一球場接棒上陣，小戴約晚上6點碰泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），結束後就換小天對決印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。