快訊

強烈冷氣團明挾雨南下 氣象局：愈晚愈冷急凍時間出爐

獨／70年代潘金蓮提離婚 胡錦、顧安生40年婚成傳奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球年終賽／周天成3局勝出 台將寫百分百勝率

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
BWF超級系列賽總決賽，中華羽球隊「一哥」周天成收下勝利。 法新社
BWF超級系列賽總決賽，中華羽球隊「一哥」周天成收下勝利。 法新社

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽今天在曼谷點燃戰火，中華羽球隊在壓軸登場的「一哥」周天成打下3局大戰勝利後，4組人馬寫下百分百勝率，為爭取4強門票打下基礎。

年終大賽只有積分前8的組合可參賽，8組選手先分兩組，單循環後取分組前2晉級4強，今天率先登場的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「世界球后」戴資穎和「羽球王子」王子維都分別拿下勝利。

最後登場的周天成，首戰碰馬來西亞世界排名第10的李梓嘉，兩人亞洲公開賽第一站也曾碰頭，今天是第7度交鋒；對戰握有4勝2敗優勢的小天，開局就取得4：0領先，李梓嘉雖4度追到2分差，不過小天在16：14時連拿4分拉開差距，順利以21：16先下一城。

小天第二局成落後一方，以12：21遭扳平局數，不過決勝局小天再掌握主動權，幾次殺球也化為分數，加上李梓嘉失誤奉送分數，最終小天就以21：11收下勝利。

明天分組第2戰，同樣由「麟洋配」打頭陣，中午12點將碰雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），王子維約下午3點碰印度斯里坎（ Kidambi Srikanth）；「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成在第一球場接棒上陣，小戴約晚上6點碰泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），結束後就換小天對決印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。

周天成 羽球 戴資穎

延伸閱讀

羽球年終賽／連3周碰頭 王子維再退香港一哥

羽球年終賽／上屆打進四強 王子維喊： 贏下每場球

羽球年終賽／周天成拚小組賽突圍 王子維再戰伍家朗

羽球／戴資穎領軍 4組台將出征年終賽

相關新聞

羽球年終賽／周天成3局勝出 台將寫百分百勝率

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽今天在曼谷點燃戰火，中華羽球隊在壓軸登場的「一哥」周天成打下3局大戰勝利後，4...

羽球年終賽／連3周碰頭 王子維再退香港一哥

前兩周的亞洲公開賽都在第二輪碰頭，我國「羽球王子」王子維和香港「一哥」伍家朗在BWF超級系列賽總決賽又抽到同組，今天分組...

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

過去兩度在羽球年終大賽封后，我國「世界球后」戴資穎今天踏出第3冠的第一步，小戴面對印度名將辛德胡（P. V. Sindh...

羽球年終賽／8分落後大逆轉 麟洋配開紅盤

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽今天在泰國曼谷點燃戰火，4組台將由男雙「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，前兩站亞洲...

東京奧運舉辦進退失據 沒有明說的照辦？

東京奧運到底辦不辦？成了日本政府與國際奧會的難言之隱。就現實層面日本為此至少投入近160億美元，但在疫情延燒與國民眾輿論下，難以開口照常舉辦。輿論擔憂大批海外運動員與團隊前往，恐掀起下一疫情高峰，而從

高球／提攜後勁獲後援 潘政琮感謝台灣公益協進會

我國旅美好手潘政琮提攜後勁不遺餘力，2019年開始冠名舉辦的潘政琮AJGA青少年錦標賽（C. T. Pan Junior...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。