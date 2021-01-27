羽球年終賽／連3周碰頭 王子維再退香港一哥

前兩周的亞洲公開賽都在第二輪碰頭，我國「羽球王子」王子維和香港「一哥」伍家朗在BWF超級系列賽總決賽又抽到同組，今天分組賽首戰就直接交鋒；王子維延續上周直落2奪勝氣勢，再以21：10、21：14奪勝，晉級路開出紅盤。

連同今天交鋒，王子維和伍家朗生涯共9度碰頭，其中3次就集中在這3周；上周打下交手第2勝的王子維，今天下場雖先以0：2落後，但先扳平到4：4，熱機完全後一路壓著伍家朗打，打不到15分鐘就以21：10先下一城。

第二局王子維又連拿5分，領先優勢也一路維持，進入技術暫停時是11：6，恢復比賽後也維持至少2分的領先，最後就以斜線殺球結束比賽，以21：14迎接勝利。

BWF超級系列賽總決賽總獎金150萬美元，王子維去年打進4強，創台將男單最佳紀錄，今天開出紅盤，要挑戰連兩屆都闖4強。

稍早之前，男雙「麟洋配」王齊麟／李洋以21：18、24：22擊敗世界排名15的馬來西亞組合王耀新／張御宇，「世界球后」戴資穎則以19：21、21：12、21：17逆轉印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）；「一哥」周天成壓軸出賽，對手是馬來西亞好手李梓嘉。