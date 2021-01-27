高球／提攜後勁獲後援 潘政琮感謝台灣公益協進會

我國旅美好手潘政琮提攜後勁不遺餘力，2019年開始冠名舉辦的潘政琮AJGA青少年錦標賽（C. T. Pan Junior Championship）今天加入夥伴，台灣科技公益協進會宣布，將補助兩位外卡選手參賽費用，6月到美國參加的今年的潘政琮 AJGA 青少年錦標賽。

台灣科技公益協進會理事長宣明智表示，台灣科技公益協進會當初成立的理念ㄝ希望提供更多年輕選手與國際賽事接軌的機會，「我們始終相信台灣高球實力在國際高球舞台上有無法取代的獨特地位，美巡冠軍潘政琮先生正是台灣高球實力的最佳國際代言人。」

宣明智讚，潘政琮揚名國際外，多年來仍致力於提拔台灣高球年輕好手，幫助更多台灣選手站上國際舞台，「我們非常榮幸能在今年與潘政琮先生為了共同理念而攜手合作。」

已赴美展開新賽季的潘政琮也表示，我非常高興看到像台灣科技公益協進會這樣的公益組織，多年來提供無數台灣年輕選手獎金與機會，為台灣高球發展無私奉獻努力，自己成為高球職業選手的路上也受到很多人的幫助，始終抱持感恩的心情，贊助潘政琮 AJGA 青少年錦標賽就是希望能更多年輕選手透過這場比賽，取得前往美國大學受教育與訓練的機會。

潘政琮透露，潘政琮基金會已經開始接受今年度的獎學金申請，幫助申請到美國大學NCAA 校隊的選手給予補貼，「而今，很榮幸能與台灣公益協進會一起努力，進一步為年輕的台灣高球選手邁向國際之路而努力。」

今年兩張外卡將由台灣科技公益協進會推薦，男、女選手各一，將透過台灣科技公益協進會所舉辦的 2021 科技公益希望巡迴賽第一站與第二站的累績分數做標準；想赴美挑戰潘政琮 AJGA 青少年錦標賽的選手有年齡限制，2003年7月1日後出生才有資格。