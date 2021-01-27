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羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

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羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

過去兩度在羽球年終大賽封后，我國「世界球后」戴資穎今天踏出第3冠的第一步，小戴面對印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）演出逆轉勝，以19：21、21：12、21：17為分組賽開出紅盤。

前兩場亞洲公開賽都打進決賽的小戴，曾在2014年和16年摘下年終賽冠軍，上屆也打進決賽；今年小戴再獲門票，分組和辛德胡及兩位泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）、蓬帕威（Pornpawee Chochuwong）同組，今天分組首戰先碰里約奧運摘銀的辛德胡。

雙姝過去已經17度碰頭，小戴取得12勝5敗絕對優勢，今天開賽也泰半處於領先一方，但19：17時小遇亂流，使用「鷹眼」挑戰也失敗，反讓辛德胡連拿4分逆轉。

第二局小戴重振旗鼓，下場就連拿6分，領先優勢也一路維持，快速以21：12扳平戰局；決勝局小戴也是打出6：2的開局，辛德胡雖以6：1的攻勢逆轉，小戴馬上以斜線切球讓辛德胡撲倒在地也來不及救球，第一次技術暫停時再取得11：9領先。

換場後小戴維持優勢，一次反拍翻網過的幸運球拿到第16分，最多取得17：13領先；辛德胡雖曾將差距縮小到2球，小戴仍穩住優勢，且在第一個賽末點就把握住，以21：17收下逆轉勝。

BWF超級系列賽總決賽總獎金150萬美元，原本去年底在廣州舉行，受新冠肺炎疫情影響延到今天開戰，地點和新增設的兩站亞洲公開賽都在曼谷；亞洲公開賽表現出色的4組台將都獲得年終賽資格，打頭陣的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天順利以21：18、24：22擊敗世界排名15的馬來西亞組合王耀新／張御宇，為台將開出紅盤。

小戴演出逆轉勝後，男單兩位台將代表「一哥」周天成和「羽球王子」王子維也將接棒出賽，列第4種子的王子維約約晚上6點再碰香港「一哥」伍家朗，小天緊接上陣，對手是馬來西亞好手李梓嘉。

羽球 王子維 戴資穎

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