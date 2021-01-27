東京奧運舉辦進退失據 沒有明說的照辦？

東京奧運到底辦不辦？成了日本政府與國際奧會的難言之隱。就現實層面日本為此至少投入近160億美元，但在疫情延燒與國民眾輿論下，難以開口照常舉辦。輿論擔憂大批海外運動員與團隊前往，恐掀起下一疫情高峰，而從國際奧會的發言，包含鼓勵運動員先接種疫苗，體委會與公衛部門都有在疫情下舉辦大賽的經驗，應是處在不明說、但仍朝著照常舉辦的方向走。

辦或不辦難開口

日本疫情持續難控，國內反對聲浪一波比一波高，無論是東奧委員、日本當局、或甚至是國際奧會人士都難以逆著民意開口「照辦」，日本國內輿論最大的利基點在於，擔心海外運動員大批湧入，讓原本就很殘破的防疫系統全面崩潰。

然而，實際面來看，東奧大規模投入已成定局，光是去年底估算的160億美元還算是低估，除了少部分的企業贊助，大多都得由日本當局吸收，一旦取消就會是國庫的重挫；對國際奧會來說，日本也會成為前車之鑑，屆時會更少有國家願意承擔奧運主辦，這不是國際奧會喜聞樂見的，讓他們也無法開口「喊停」。

出發點仍是照辦？

這就導致東奧議題被延宕著，默默往預定舉辦時間走，而從國際奧會、殘奧會的態度，不難猜測他們仍舊偏向正面看待東奧舉辦。《體育畫報》就報導，國際奧會主席巴赫26日鼓勵說，參賽運動員若能做到提前接種疫苗，這會是對日本國民的尊重。

而《先鋒報》也引述殘奧會發言人史潘思所言，體委會與公衛系統都有在疫情下舉辦賽事的經驗，東奧屆時是在北半球夏天舉行，盼緩解民眾擔憂之情。單看這2個委員會的態度，發言都像是在回應日本反對輿論，顯然出發點都站在「如何讓奧運照辦」。

閉館舉辦有損失

此外，國際奧會也提到觀眾的議題，表示進場人數越少，收益就更低，預估只能從門票回收8億美元，若更少、不足的還是由日本當局買單，日本經濟學者也評估過，閉館舉辦會造成約200億美元的損失（包含其餘消費），國際奧會與日本當局一再衡量損失，雙方也彷彿同在一條陣線，如今只能不正面回應辦不辦，儘速做好防疫工程，在東奧暫定的時間到之前，默默等待輿論風向。

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