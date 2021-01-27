快訊

18歲女部桃住院後隔離身亡 桃市衛生局回應了

地方創生變文資浩劫？高雄香蕉大王旗山第一辦事處遭拆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球年終賽／8分落後大逆轉 麟洋配開紅盤

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
麟洋配第二度闖年終賽。圖／Badminton Photo提供（資料照）
麟洋配第二度闖年終賽。圖／Badminton Photo提供（資料照）

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽今天在泰國曼谷點燃戰火，4組台將由男雙「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，前兩站亞洲公開賽都打下冠軍的寶島男雙碰世界排名15的馬來西亞組合王耀新／張御宇，第二局演出大逆轉，以21：18、24：22開出紅盤。

年終大賽只有年度積分前8的組合能參加，賽事原本去年底就要在廣州舉行，受新冠肺炎疫情影響延到本周，地點也從中國大陸廣州搬到泰國曼谷，日本隊和中國大陸隊都因疫情關係缺席，中華隊4組選手都拿到資格，今天由「麟洋配」率先上場。

世界排名第7的「麟洋配」是年終賽頭號種子，第一局雖曾以5：9落後，但一波6：0攻勢反超，雖一度被13：13追平，仍以21：18先下一城。

第二局大馬組合最多取得12：4領先，「麟洋配」回敬13：1攻勢追平，王耀新／張御宇雖再拉出3：0攻勢，但「麟洋配」15：19時連下5分，反而先取得賽末點；第一個機會大馬組合以強勁殺球瓦解，「麟洋配」第2次機會又出現回球掛網失誤，不過在瓦解對手一個局末點下再把握住第3個賽末點機會，在王齊麟殺球得手下以24：22收穫首勝。

要挑戰第3座年終大賽金盃的「世界球后」戴資穎，「麟洋配」後的再一場上陣，約下午4點出戰印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）。

男單兩位台將代表「一哥」周天成和「羽球王子」王子維，分組賽首戰都排在第2球場，列第4種子的王子維約約晚上6點再碰香港「一哥」伍家朗，小天緊接上陣，對手是馬來西亞好手李梓嘉。

王子維 王齊麟 羽球

延伸閱讀

羽球年終賽／上屆打進四強 王子維喊： 贏下每場球

羽球年終賽／「麟洋配」打頭陣 周天成、王子維接棒搶勝

羽球年終賽／周天成拚小組賽突圍 王子維再戰伍家朗

羽球／球后戴資穎充當一日理髮師 王齊麟喊讚

相關新聞

羽球年終賽／8分落後大逆轉 麟洋配開紅盤

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽今天在泰國曼谷點燃戰火，4組台將由男雙「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，前兩站亞洲...

羽球年終賽／小組再度碰頭戴資穎 依瑟儂自評勝算五成

世界羽聯年終總決賽今天正式開打，戴資穎與依瑟儂、辛度等名將抽籤後同列B組「死亡之組」，其中之一的宿敵依瑟儂受訪表示，再次交手，這回勝算有五成。 戴資穎首戰將於今日下午4點對陣印度女將辛度，依瑟儂

慎入！卡巴迪比賽恐怖斷頸意外 20歲選手遭撲倒後死亡

上星期一場在印度的卡巴迪比賽發生致命意外，20歲的拿雲達沙曉（Narendra Sahu）進攻時被對方撲跌後，頭部落地，頸部扭曲，再被壓在地上。當地警方指，拿雲達沙曉很快就停止呼吸及失去意識，送院後不治。

IOC建議東奧選手接種疫苗 但非強制義務

國際奧林匹克委員會（IOC）26日表示，建議東京奧運與帕運的參賽選手與相關人士，在前往日本前接種武漢肺炎疫苗，但並非強制...

羽球年終賽／上屆打進四強 王子維喊： 贏下每場球

BWF超級系列賽總決賽今天點燃戰火，我國好手由「世界球后」戴資穎領銜，共有4組選手拿到參賽資格，上屆首度參賽打進4強的「...

高球／和川普切割 PGA錦標賽新球場出爐

高球年度大賽之一的PGA錦標賽，2022年賽事原本要在紐澤西州貝德明斯特（Bedminster）的川普國家高球俱樂部，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。