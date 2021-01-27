羽球年終賽／8分落後大逆轉 麟洋配開紅盤

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽今天在泰國曼谷點燃戰火，4組台將由男雙「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，前兩站亞洲公開賽都打下冠軍的寶島男雙碰世界排名15的馬來西亞組合王耀新／張御宇，第二局演出大逆轉，以21：18、24：22開出紅盤。

年終大賽只有年度積分前8的組合能參加，賽事原本去年底就要在廣州舉行，受新冠肺炎疫情影響延到本周，地點也從中國大陸廣州搬到泰國曼谷，日本隊和中國大陸隊都因疫情關係缺席，中華隊4組選手都拿到資格，今天由「麟洋配」率先上場。

世界排名第7的「麟洋配」是年終賽頭號種子，第一局雖曾以5：9落後，但一波6：0攻勢反超，雖一度被13：13追平，仍以21：18先下一城。

第二局大馬組合最多取得12：4領先，「麟洋配」回敬13：1攻勢追平，王耀新／張御宇雖再拉出3：0攻勢，但「麟洋配」15：19時連下5分，反而先取得賽末點；第一個機會大馬組合以強勁殺球瓦解，「麟洋配」第2次機會又出現回球掛網失誤，不過在瓦解對手一個局末點下再把握住第3個賽末點機會，在王齊麟殺球得手下以24：22收穫首勝。

要挑戰第3座年終大賽金盃的「世界球后」戴資穎，「麟洋配」後的再一場上陣，約下午4點出戰印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）。

男單兩位台將代表「一哥」周天成和「羽球王子」王子維，分組賽首戰都排在第2球場，列第4種子的王子維約約晚上6點再碰香港「一哥」伍家朗，小天緊接上陣，對手是馬來西亞好手李梓嘉。