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IOC建議東奧選手接種疫苗 但非強制義務
國際奧林匹克委員會（IOC）26日表示，建議東京奧運與帕運的參賽選手與相關人士，在前往日本前接種武漢肺炎疫苗，但並非強制義務。
日本共同社報導，IOC表示，參賽選手與相關人士接種武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，將有助於舉行安全的奧運，同時也顧及日本民眾的健康。
IOC為了掌握參加奧運的206個國家或地區代表團的疫苗接種狀況，要求各國奧林匹克委員會（NOC）在2月上旬提出報告。
IOC與NOC討論後，已有多國政府表示願意配合。IOC與世界衛生組織（WHO）和藥廠合作，承諾將會協助讓各國家與地區獲得公平的疫苗供給。
雖然WHO在25日的記者會上，表達不會優先讓奧運選手接種疫苗，IOC則說，將在疫苗普及、一般人都能接種的情況下，呼籲選手與相關人士接種。
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