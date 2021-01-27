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慎入！卡巴迪比賽恐怖斷頸意外 20歲選手遭撲倒後死亡

香港01 / 顏銘輝、周立賢／報導
代表紅衫隊的拿雲達沙曉（Narendra Sahu）被對方撲倒，當時他低頭，頭部落地。（影片截圖）
代表紅衫隊的拿雲達沙曉（Narendra Sahu）被對方撲倒，當時他低頭，頭部落地。（影片截圖）

上星期一場在印度的卡巴迪比賽發生致命意外，20歲的拿雲達沙曉（Narendra Sahu）進攻時被對方撲跌後，頭部落地，頸部扭曲，再被壓在地上。當地警方指，拿雲達沙曉很快就停止呼吸及失去意識，送院後不治。

這場卡巴迪比賽在上周三，於印度恰蒂斯加爾邦達姆塔里縣的一條鄉村內舉行，由黃衫的隊伍面對紅衫的隊伍。從網上片段見到，代表紅衫隊的拿雲達沙曉進攻到對方場區，但當他打算跑回自己場區時，被黃衫隊抓住腳撲低。拿雲達沙曉低頭落地，對方一名隊員再壓在他身上。

之後，一名黃衫隊的隊員想將拿雲達沙曉拉起身，但當時拿雲達沙曉已經失去知覺，他一鬆手，拿雲達沙曉即全身軟倒地上，動也不動，被送往醫院救治，但醫生宣告他死亡。當地警方說：「沙曉攻入對方場區，當他想返回去時，被對方一人拉倒。他很快就沒有呼吸，失去意識。根據初步調查，沙曉死於心臟病，但我們正等待驗屍報告。」

香港卡巴迪體育聯會的女子隊教練兼男子隊成員黃偉銓指，在卡巴迪訓練中，教練會常提醒隊員需要懂得保護自己及對手，就進攻手而言，其中一個保護自己的技巧就是在掙扎過程中，該利用手去做緩衝保護動作，避免頭部先著地。

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文章授權轉載自《香港01》

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