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高球／和川普切割 PGA錦標賽新球場出爐
高球年度大賽之一的PGA錦標賽，2022年賽事原本要在紐澤西州貝德明斯特（Bedminster）的川普國家高球俱樂部，但美國前總統川普（Donald Trump）卸任前發生國會暴動，美國職業高爾夫球協會（PGA）宣布取消在川普國家高球俱樂部舉辦的決定，今天確定由南丘鄉村俱樂部（Southern Hills Country Club）接手。
早在2014年，PGA就和川普國家高球俱樂部簽下合約，但月初川普支持者闖入國會造成5死，美國職業高爾夫球協會（PGA）就投票決定取消川普高爾夫球場舉辦2022年PGA錦標賽的資格。
今年南丘鄉村俱樂部確定成明年大賽的舉辦場地，代表球場連兩年迎接大賽；南丘鄉村俱樂部是今年5月長春PGA錦標賽球場，原本在2030年前都不被排進PGA錦標賽舉辦球場，但國會暴動讓球場第5度迎接大賽。
PGA首席官員海格（Kerry Haigh），PGA和南丘鄉村俱樂部2030年的合約將提前到2022年，且仍保有2030年的舉辦權；8年內兩度舉辦PGA錦標賽並不常見，過去南丘鄉村俱樂部迎接PGA錦標賽分別是1970年、1982年、1994年及最近一次的2007年。
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