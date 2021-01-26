快訊

律師兄長呂傳勝病逝 呂秀蓮曝美麗島大審翻案秘辛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

育達科大觀光休閒管理系 與運動賽事分析師協會完成產學合作意向書

聯合新聞網 / 綜合報導
育達科大上課情形。 運動賽事分析師協會提供
育達科大上課情形。 運動賽事分析師協會提供

台灣優質私立大學育達科技大學觀光休閒管理系（所）近年積極推動跨領域課程，特別與中華民國運動賽事分析師協會合作，在今（25日）完成產學合作意向書（MOU）的簽約，系上老師也踴躍報名「運彩分析師證照研習與考試」，收穫滿滿。

育達技大觀光休閒管理系非常重視學生的多元發展，系上課程豐富，且跟得上最新趨勢與潮流，學生在學期間就能與職場接軌，畢業後求職自然事半功倍。

觀光休閒管理系系主任李義祥表示：「觀光產業涵蓋許多領域，系上開設娛樂、休閒和博弈產業的相關課程，廣受好評。本次有機會與中華民國運動賽事分析師協會攜手，培育系上老師對於運動博弈產業的了解，也能學以致用，結合更多面向的課程，傳授給學生。」

講師在育達科大上課。 運動賽事分析師協會提供
講師在育達科大上課。 運動賽事分析師協會提供

疫情肆虐全球，重創觀光旅遊產業，但危機就是轉機，李義祥說：「中華民國運動賽事分析師協會提供市場、大數據分析和運動產業的相關課程，讓學生懂得在疫情下轉型。像是現在最流行的直播，若能掌握趨勢，在疫情下也能開創新道路。」

觀光休閒管理系系主任與老師都對於此嶄新的產學合作充滿期待，希望藉由此模式，活絡系上課程，未來培養更多的休閒、觀光產業的各類人才。

中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶表示：「本次在育達科大觀休系共同舉辦的證照講習，為本會今年度舉辦的第一所學校。從去年底開始洽談雙方的合作事宜，到今日共同簽訂產學合作後，本會與育達科大有一個美好的開始。」

育達科大學員參與講習。 運動賽事分析師協會提供
育達科大學員參與講習。 運動賽事分析師協會提供

在今日的種子教師研習營結束後，演講推廣、學生組證照班、學生運動分析專題報告專案指導及教師種子研習營進階班，中華民國運動賽事分析師協會也將持續與育達科技大學合作，期待有朝一日能使學校成為桃竹苗地區的運動分析重鎮。

疫情 直播 轉機 職場

相關新聞

田徑／東奧達標機會飛了 2021亞錦賽取消

新冠肺炎疫情從2020年延燒到2021年，原定5月20日到23日杭州舉行的第24屆田徑亞錦賽確定取消，原本3月登場的第四...

羽球年終賽／籤表出爐 戴資穎小組賽遇宿敵依瑟儂

世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽籤表今天出爐，尋求生涯年終賽第3冠的世界球后戴資穎，小組賽再遇宿敵泰國一姐拉差諾，並與泰...

澳網／首位染疫網將 西班牙女將：被遺棄了

西班牙女將芭多薩（Paula Badosa）抵達墨爾本後確診新冠肺炎，成為抵澳後第一名染疫的球員，除搬到防疫飯店，到31...

NFL／布雷迪領海盜進超級盃 史上首支地主球隊

在家做主，勝過外出作客。 第55屆NFL超級盃預訂2月7日晚間6時30分起，在南佛羅里達的坦帕灣詹姆斯球場(Raymond James Stadium)舉行，由國聯冠軍坦帕灣海盜隊對抗美聯冠軍坎薩斯城酋長隊。

新冠肺炎下的運動末世：「運動泡泡」政策的裡與外

面臨突如其來的疫情衝擊，各級賽事主管機關無不討論應對措施，希望儘速恢復「運動賽事日常」以利職業運動永續經營，而今年度各大職業運動採用的「運動泡泡」（sports bubble）便是沒有辦法中的辦法。

高球／和川普切割 PGA錦標賽新球場出爐

高球年度大賽之一的PGA錦標賽，2022年賽事原本要在紐澤西州貝德明斯特（Bedminster）的川普國家高球俱樂部，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。