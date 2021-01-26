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育達科大觀光休閒管理系 與運動賽事分析師協會完成產學合作意向書
台灣優質私立大學育達科技大學觀光休閒管理系（所）近年積極推動跨領域課程，特別與中華民國運動賽事分析師協會合作，在今（25日）完成產學合作意向書（MOU）的簽約，系上老師也踴躍報名「運彩分析師證照研習與考試」，收穫滿滿。
育達技大觀光休閒管理系非常重視學生的多元發展，系上課程豐富，且跟得上最新趨勢與潮流，學生在學期間就能與職場接軌，畢業後求職自然事半功倍。
觀光休閒管理系系主任李義祥表示：「觀光產業涵蓋許多領域，系上開設娛樂、休閒和博弈產業的相關課程，廣受好評。本次有機會與中華民國運動賽事分析師協會攜手，培育系上老師對於運動博弈產業的了解，也能學以致用，結合更多面向的課程，傳授給學生。」
疫情肆虐全球，重創觀光旅遊產業，但危機就是轉機，李義祥說：「中華民國運動賽事分析師協會提供市場、大數據分析和運動產業的相關課程，讓學生懂得在疫情下轉型。像是現在最流行的直播，若能掌握趨勢，在疫情下也能開創新道路。」
觀光休閒管理系系主任與老師都對於此嶄新的產學合作充滿期待，希望藉由此模式，活絡系上課程，未來培養更多的休閒、觀光產業的各類人才。
中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶表示：「本次在育達科大觀休系共同舉辦的證照講習，為本會今年度舉辦的第一所學校。從去年底開始洽談雙方的合作事宜，到今日共同簽訂產學合作後，本會與育達科大有一個美好的開始。」
在今日的種子教師研習營結束後，演講推廣、學生組證照班、學生運動分析專題報告專案指導及教師種子研習營進階班，中華民國運動賽事分析師協會也將持續與育達科技大學合作，期待有朝一日能使學校成為桃竹苗地區的運動分析重鎮。
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