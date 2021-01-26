羽球年終賽／「麟洋配」打頭陣 周天成、王子維接棒搶勝

總獎金150萬美元的BWF超級系列賽總決賽今天抽出分組，明天在泰國曼谷點燃戰火，4組台將由男雙「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，前兩站亞洲公開賽都打下冠軍的寶島男雙排和「世界球后」戴資穎都排在第一球場出賽，約台灣時間2點後上陣。

男單兩位台將代表「一哥」周天成和「羽球王子」王子維，分組賽首戰都排在第2球場，列第4種子的王子維約台灣時間明天晚上6點再碰香港「一哥」伍家朗，小天緊接上陣，對手是馬來西亞好手李梓嘉。

只有年度積分前8的選手能參加年終大賽，不過今年賽事受新冠肺炎疫情影響，從去年12月延到本周，地點也從中國大陸廣州搬到泰國曼谷，日本隊和中國大陸隊都因疫情關係缺席。

8組選手預賽先分兩組，單循環後取分組前2晉級，今年達到參賽資格的4組台將2019年也都打進年終賽，除小戴打進最終決賽，「麟洋配」和王子維也分頭闖進4強，寫下我國男雙和男單的最佳成績。

今年分組結果，小戴抽到B組，同組的有泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）、泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong）和印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）；小天和王子維分屬男單A、B組，和小天同屬A組的除梓嘉還有丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）及印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），王子維和伍家朗、丹麥好手安東森（Anders Antonsen）及印度斯里坎（ Kidambi Srikanth）同在B組。

和「麟洋配」同於A組的是馬來西亞組合王耀新／張御宇及兩組英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）、艾利斯（Marcus Ellis）／蘭格瑞奇（Chris Langridge）；明天首戰「麟洋配」將遭遇大馬組合，結束比賽再間隔一場就換小戴對決辛德胡。