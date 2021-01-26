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田徑／東奧達標機會飛了 2021亞錦賽取消

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
亞錦賽確定取消，跨欄好手陳傑無法透過這比賽爭取奧運門票了。 圖／中華民國田徑協會提供
亞錦賽確定取消，跨欄好手陳傑無法透過這比賽爭取奧運門票了。 圖／中華民國田徑協會提供

新冠肺炎疫情從2020年延燒到2021年，原定5月20日到23日杭州舉行的第24屆田徑亞錦賽確定取消，原本3月登場的第四屆亞青賽也延期到10月。

亞洲田徑總會月初透過視訊舉辦第95屆亞洲田徑理事會會議，會中決議亞錦賽取消，原本3月21日在日本能美舉行的亞洲競走錦標賽也取消，今天中華田協也收到亞洲田總書面通知亞錦賽取消消息。

亞錦賽兩年一屆，今年更是東京奧運前的重要賽事，許多選手有機會透過亞錦賽達到東奧標準，確定取消等於少一次挑戰奧運標準的機會。

上屆亞錦賽在多哈舉行，中華田徑隊帶回1金2銀1銅，分別是「黃金右臂」鄭兆村標槍奪金，跨欄好手陳傑在400公尺跨欄摘銀，陳奎儒在110公尺跨欄帶回銅牌，以及男子接力隊在400公尺接力摘銀。

上屆奪牌成員中，鄭兆村已拿到東奧資格，也是目前唯一拿到東奧門票的中華田徑隊選手。

今年多場田徑國際賽也因新冠肺炎疫情更改時間，原本24日就要登場的第18屆亞洲馬拉松錦標賽，地點從泰國武里南改到芭達雅，日期延至7月18日；第四屆亞青賽從3月1日到4日延至10月，還沒確定日期；原本3月27日和28日在泰國宋卡府的亞洲接力賽也延期，改期的日期未定。

田徑 鄭兆村 陳奎儒

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