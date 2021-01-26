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澳網／首位染疫網將 西班牙女將：被遺棄了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
西班牙女將芭多薩抵達墨爾本後確診新冠肺炎，成為抵澳後第一名染疫的球員，感覺自己就像被「遺棄」了。 路透社
西班牙女將芭多薩抵達墨爾本後確診新冠肺炎，成為抵澳後第一名染疫的球員，感覺自己就像被「遺棄」了。 路透社

西班牙女將芭多薩（Paula Badosa）抵達墨爾本後確診新冠肺炎，成為抵澳後第一名染疫的球員，除搬到防疫飯店，到31日前不能踏出房門一步，且若再檢測出陽性結果，她2月5日才能展開訓練，而澳網2月8日就登場。

世界排名67的芭多薩形容，感覺自己就像被「遺棄」了，「因為我沒得到5天前要求的訓練器材，我也沒被告知感染哪種病毒，我得不到任何比賽資訊。」

23歲的芭多薩透露，自己有憂慮症和幽閉恐懼症，但現在只能在飯店房間做仰臥起坐，或是利用水瓶保持身形，且房間空間狹小，比過往最差的住房經驗都更糟糕。

「這裡的狀況讓人感到悲哀，我沒預期會是這樣子。」芭多薩提到，若染上病毒，人們建議的第一件事通常就是打開窗戶，讓空氣流通，「但我的房間裡並沒窗戶，大概只有15平方公尺。」

抵達澳洲第7天發現染疫，芭多薩稱隔離期間體能大不如前，若是31日就能重獲自由，還有一周時間可以讓身體狀況武裝好，準備迎接澳網，但若是另個時間點2月5日，時間遠遠不夠。

除了芭多薩抱怨住宿環境不佳，世界排名28的哈薩克女將普丁塞娃（Yulia Putintseva）也抱怨，在房間看到「米奇」蹤跡。

澳網

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