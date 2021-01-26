英超／好球員不一定是好教練 切爾西裁掉自家傳奇蘭帕德

好球員不代表會是好教練！英超豪門「藍軍」切爾西的傳奇球員蘭帕德退役後轉任教練，執教生涯隔年就重回母隊、率領切爾西，本賽季雖然藍軍大手筆投資買人，但蘭帕德的帶隊成績極糟，25日被炒魷魚，說明即便是母隊傳奇出身，仍難以短期內成為一代名帥。如今英超還有2位母隊出身的少帥，包含曼聯的索爾斯柯亞和兵工廠的阿爾特塔，他們的執教功力也偶受質疑。

執教功力不足

根據《CNN》報導，蘭帕德25日確定被藍軍炒魷魚，對比休賽季老闆阿布高達2.2億歐元的投資，至今蘭帕德繳出的英超第9名成績確實不及格，蘭帕德本季獲得一票強而有力的新援，包含德國雙子星維爾納與哈佛茨、老牌後衛希爾瓦等人，但他卻固執且呆板的堅持433戰術，無法發揮雙子星的實力，連帶拖累球隊戰績，無論怎麼看，蘭帕德都尚不夠格率領藍軍。

隨後，媒體傳出切爾西與剛賦閒不久的德國名帥圖赫爾簽約，圖赫爾此前剛離開法甲豪門巴黎聖日耳曼，擅長執教進攻的圖赫爾被看好與藍軍一拍即合，藍軍目前最強大的優勢就是前中場豪華進攻線，說德語的圖赫爾被寄望能激發德國雙子星，否則這2筆重磅引援將成為年度最大笑話。

在蘭帕德「下課」後，英超的母隊出身教練剩2位，恰好都來自六大豪門：曼聯的索爾斯柯亞與兵工廠的阿爾特塔，少帥上任之初總是能獲得球迷追捧，畢竟他們球員時期都為母隊立下很多汗馬功勞，但如同蘭帕德的例子，缺乏執教經驗、戰術涵養，限制了他的執教能力，索帥上任以來多次因為成績差就被質疑，而塔帥執教下的兵工廠本季成績淒慘，更曾在降級邊緣徘徊，多次被批「愛用舊將」，2人都是近期帶出佳績才逐漸弭平聲浪。

先從底層學起

要論名將轉少帥的最佳例子則是利物浦傳奇傑拉德，傑拉德退役後也重回母隊利物浦，但他選擇接手青年隊，先從低層級學習，隨後轉戰蘇格蘭聯賽，率領蘇超強權格拉斯哥流浪者，用意就是累積經驗，不急著一次跳到頂級聯賽的豪門，他也把流浪者帶得有聲有色，如今穩居第一。

《足球專業442網》也建議，蘭帕德應該學習傑拉德，他一開始雖然去帶過低級聯賽的隊伍德比郡，有了些許經驗，但顯然還不足以應付頂級聯賽，更何況還是豪門球隊，所以建議可以同樣選蘇超、或是前往美國MLS、或甚至是留在母隊的青年隊，沈澱一些時間、再重回英超。

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