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ELEVEN SPORTS在台邁向第五年 持續2.0升級計畫

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
ELEVEN SPORTS在台邁向第5年。圖／ELEVEN SPORTS提供
ELEVEN SPORTS在台邁向第5年。圖／ELEVEN SPORTS提供

ELEVEN SPORTS在台將邁向第5年，挺過新冠疫情衝擊體壇的艱鉅，下一個新的篇章將持續進行2.0升級計畫，今天起將以全新形象呈現給觀眾，因應新媒體時代的潮流，不僅要打破傳統收看電視的模式，還要帶來更優質的轉播服務跟互動平台，以及更多精彩的比賽。

ELEVEN SPORTS將提供NBA美國職籃、中華職棒（樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅）、企業排球聯賽、UBA大專籃球聯賽、FIBA賽事、英格蘭超級足球聯賽、歐洲國家足球聯賽、歐國盃等，國內外大小賽事通通掌握，帶球迷關心台灣基層體育，更與國際接軌，秉持「By the fans. For the fans.」的精神，積極爭取更多頂尖的比賽回饋粉絲。

ELEVEN體育一台以及二台今年元旦往前定頻在73台與74台，ELEVEN SPORTS PLUS在中華電信MOD前移至211台。為了服務廣大的球迷， ELEVEN SPORTS未來也會積極協調其他系統業者，努力朝向全台普及，一起攜手打造台灣體壇新風貌；ELEVEN體育一台將以NBA美國職籃、樂天桃猿、統一獅主場賽事為主，ELEVEN體育二台則著重於企業排球聯賽、英超賽事、UBA大專籃球聯賽。

新任總經理孫至誠對於ELEVEN 2.0充滿許多期許，並且有很多創新想法迫不及待想進行，「ELEVEN體育家族進化版將更專注在不同領域的體育項目，由體育做為我們的核心來擴展到不同區塊的領域中。包括女性相關、電競相關等等，體育不該只是電視轉播上才看得到，而是深化到生活中的每個部分。我們期許升級版的2.0，是讓體育更為融入到台灣人民的日常生活，不再是遙不可及。」

 

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