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羽球年終賽／周天成拚小組賽突圍 王子維再戰伍家朗

中央社 / 台北26日電
年終羽球賽男子組，台灣羽球一哥周天成小組賽將遭遇丹麥名將安賽龍，力拚首闖4強。 法新社
年終羽球賽男子組，台灣羽球一哥周天成小組賽將遭遇丹麥名將安賽龍，力拚首闖4強。 法新社

BWF年終總決賽籤表今天出爐，台灣羽球一哥周天成小組賽將遭遇丹麥名將安賽龍，力拚首闖4強；「羽球王子」王子維將與香港一哥伍家朗在小組賽碰頭。

在兩站泰國羽球公開賽落幕後，世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽1月27日起至31日將繼續在泰國曼谷舉行，總獎金150萬美元（約新台幣4241萬元）。

這次台將包括戴資穎、周天成、王子維、男雙組合王齊麟與李洋等人入圍年終賽，BWF今天舉行抽籤儀式，男單部分，周天成、王子維分列A、B組。

世界排名第2的台灣羽球一哥周天成過去4度挑戰年終賽，都在小組賽遭到淘汰，周天成這次與丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）同在A組，雙方剛在第2站泰國賽4強賽過招，周天成以直落二吞敗，無緣爭冠，周天成生涯與安賽龍13度交手，僅拿下2勝，居於劣勢。

A組還有印尼名將金廷（Anthony SinisukaGinting）、馬來西亞選手李梓嘉，其中周天成對戰金廷以5勝6敗略居下風。

王子維2019年首度挺進年終賽就闖進4強，以並列銅牌作收，締造台灣男單新猷，這次與丹麥好手安東森（Anders Antonsen）、香港一哥伍家朗、印度選手斯里坎特（ Kidambi Srikanth）同在B組。

另外，台灣男雙組合王齊麟與李洋2019年起攜手合作，搭檔首年就闖進年終賽，最終並列銅牌，追平台灣男雙最佳成績，今年在前2站泰國賽橫掃2座冠軍。

「麟洋配」這次與印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan）分屬A、B組，兩組人馬有機會在準決賽或決賽碰頭，「麟洋配」A組對手則有馬來西亞組合王耀新與張御宇，以及兩組英格蘭組合雷恩（Ben Lane）與文迪（Sean Vendy），以及艾里斯（Marcus Ellis）與蘭格瑞奇（Chris Langridge）。

年終賽各個項目小組賽共8組選手參賽，預賽分兩組進行循環賽，小組排名前2的選手晉級4強。

周天成 羽球 王子維

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