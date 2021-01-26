羽球年終賽／籤表出爐 戴資穎小組賽遇宿敵依瑟儂

世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽籤表今天出爐，尋求生涯年終賽第3冠的世界球后戴資穎，小組賽再遇宿敵泰國一姐依瑟儂，並與泰國女將彭帕薇、印度女將辛度同組。

總獎金150萬美元（約新台幣4241萬元）羽球年終賽原訂去年底登場，延至今年1月27日起至31日在泰國曼谷舉行，今天舉行抽籤儀式，各個項目皆有8組選手參賽，預賽分兩組進行循環賽，小組排名前2的選手晉級4強。

這次台將共有4組參賽，包括戴資穎、台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、男雙組合王齊麟與李洋等人。

戴資穎2013年至2019年連續7年參加年終賽，4度闖進冠軍賽，2019年冠軍賽不敵中國女將陳雨菲，以亞軍作收，生涯年終賽戰績累積2冠、2亞。

西班牙名將馬琳（Carolina Marin）為年終賽女單頭號種子，戴資穎為第二種子，分屬A、B組，戴資穎同組對手包括泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）、泰國女將彭帕薇（Pornpawee Chochuwong）與印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu ）。

戴資穎小組賽再遇宿敵拉差諾，雙方前一戰在泰國賽第二站4強賽交手，戴資穎在決勝局連續化解4個賽末點，驚險搶下決賽門票，生涯對戰成績14勝14敗，這次兩人在年終賽小組賽狹路相逢，戴資穎將面臨一場硬仗。

至於小組賽另2名對手辛度、彭帕薇，戴資穎生涯對戰各以12勝5敗、3勝0敗，都占上風。

戴資穎連2週泰國公開賽都無緣后冠，昨晚再度在個人社群網站分享心情，她提到爸爸一直不喜歡刺青，當她要在手上刺上第3個刺青時，透過媽媽說服爸爸，希望用生肖代表爸爸，並刺上戴爸手寫的「相信自己」，這樣她在比賽過程舉起左手為自己打氣時，就能充滿力量。

面對外界的關心，戴資穎表示，感謝大家私訊的鼓勵，「這4個字，就都已經刺在自己手上了，怎麼還會動搖了信念？不必多說什麼，相信自己就對了」。