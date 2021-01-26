羽球／我也會哭！ 戴資穎分享「相信自己」刺青故事

戴資穎在兩站泰國公開賽，連續兩周敗給馬琳（Carolina Marin）奪下亞軍，無緣新年首冠，賽後也出現不少輿論批評，小戴隨後也在IG限時動態抒發心情，以「別人不相信你沒關係，只要你相信自己」來回擊「鍵盤教練」。

而昨(25)晚11點小戴再度於IG發文，正是貼出關於左手上「相信自己」的刺青，並分享了一個小故事。

小戴表示，由於戴爸思想較古板，一直不喜歡刺青，因沒有得到他的同意，所以遲遲沒有行動，小戴也表示做任何事情都要得到父母同意，「因為我不想做任何他們會不高興的事，也不想讓他們難過。」，最後在跟戴媽的說服之下，戴爸總算沒有反對，小戴也先後兩度進行刺青。

小戴回憶第三度刺青前，曾因情緒不好加上壓力過大，常常在洗澡時落淚，但小戴也堅強表示，「忘記哭過幾次（沒錯，我也會哭），我堅強，但也是會適時的發洩一下情緒。」，而小戴也想起小時候戴爸總是對她說無論如何都要相信自己，也希望將這四個字刺在左手上。

小戴隨後也請戴媽進行溝通，表達希望刺上戴爸的生肖以及手寫字，「在我比賽過程舉起左手為自己打氣時，都能夠充滿力量。」，而戴媽最後成功說服戴爸，隨後小戴將刺青照片傳給戴爸，戴爸竟然問道，「如果有人問我那個刺青，我可以說那個字是我寫的嗎？」小戴心理想著，終於有一個讓戴爸認同的刺青了，「於是爸爸的生肖和手寫『相信自己』就這樣在我的左手腕上」。

文末戴資穎表示看了粉絲大家留言和關心的訊息，也感謝大家的私訊鼓勵，同時再度正能量表示，「這四個字，就都已經刺在自己手上了，怎麼還會動搖了信念？不必多說什麼，相信自己就對了。」