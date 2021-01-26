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全中運／睽違34年移師雲林 縣長檢視所有賽場工程

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
為辦好全中運，雲林縣長張麗善率一級主管巡視斗南田徑場修繕工程並指示任何細節都要注意，把全中運做到最好。圖／雲林縣府提供
為辦好全中運，雲林縣長張麗善率一級主管巡視斗南田徑場修繕工程並指示任何細節都要注意，把全中運做到最好。圖／雲林縣府提供

和雲林縣睽違34年的全中運，今年將移師雲林，雲林縣長張麗善今天帶領縣府一級主管巡視斗南田徑場，並拍攝全中運宣傳影片，同時視察全中運主場地的整修進度，期待順利完成這項國人矚目的運動會。

國內疫情升溫，對比賽期間的防疫措施與物資，張麗善格外重視，強調縣府已提前因應採購防疫物資，並規畫全中運期間，進出場館人員量體溫及消毒，將採取實名制，確實掌握每個進場人員，以最高規格的方式面對疫情的挑戰，辦好全中運。

張麗善巡視斗南田徑場整修工程進度，她指出，田徑場整修總經費約8500萬元，第一期工程，包括主要比賽場地，跑道、跳遠沙坑、鏈球場等，預計2月15日前完工，二期工程則以高空照明設備、地墊、油漆等，預計3月15日前完工，她要求教育處務必對進度及工程品質掌控好，提供優質的競賽環境，以最好的面貌迎接所有的選手及來賓。

張麗善也在舞蹈老師指導下，帶領縣府主管學跳全中運的大會主題曲舞蹈，為全中運熱身，局處長也展現朝氣與活力，發揮「雲林上場 精彩飛揚」的精神。

張麗善強調，為辦理110全中運，雲林縣從上到下全體通力合作，展現團隊精神，期盼大家的努力與付出，可以得到國人的支持與肯定。

為辦好全中運，雲林縣長張麗善率一級主管巡視斗南田徑場修繕工程並指示任何細節都要注意，把全中運做到最好。圖／雲林縣府提供
為辦好全中運，雲林縣長張麗善率一級主管巡視斗南田徑場修繕工程並指示任何細節都要注意，把全中運做到最好。圖／雲林縣府提供
為辦好全中運，雲林縣長張麗善率一級主管巡視斗南田徑場修繕工程並指示任何細節都要注意，把全中運做到最好。圖／雲林縣府提供
為辦好全中運，雲林縣長張麗善率一級主管巡視斗南田徑場修繕工程並指示任何細節都要注意，把全中運做到最好。圖／雲林縣府提供

全中運 田徑

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