全中運／睽違34年移師雲林 縣長檢視所有賽場工程

和雲林縣睽違34年的全中運，今年將移師雲林，雲林縣長張麗善今天帶領縣府一級主管巡視斗南田徑場，並拍攝全中運宣傳影片，同時視察全中運主場地的整修進度，期待順利完成這項國人矚目的運動會。

國內疫情升溫，對比賽期間的防疫措施與物資，張麗善格外重視，強調縣府已提前因應採購防疫物資，並規畫全中運期間，進出場館人員量體溫及消毒，將採取實名制，確實掌握每個進場人員，以最高規格的方式面對疫情的挑戰，辦好全中運。

張麗善巡視斗南田徑場整修工程進度，她指出，田徑場整修總經費約8500萬元，第一期工程，包括主要比賽場地，跑道、跳遠沙坑、鏈球場等，預計2月15日前完工，二期工程則以高空照明設備、地墊、油漆等，預計3月15日前完工，她要求教育處務必對進度及工程品質掌控好，提供優質的競賽環境，以最好的面貌迎接所有的選手及來賓。

張麗善也在舞蹈老師指導下，帶領縣府主管學跳全中運的大會主題曲舞蹈，為全中運熱身，局處長也展現朝氣與活力，發揮「雲林上場 精彩飛揚」的精神。