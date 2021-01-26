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東京奧運一波三折 美國佛州官員表態願接手主辦

中央社 / 邁阿密25日綜合外電報導
美國佛羅里達州財務長今天告知國際奧會（IOC），佛州很樂意接手主辦，還推文宣傳「在佛州贏得金牌吧」。 美聯社
美國佛羅里達州財務長今天告知國際奧會（IOC），佛州很樂意接手主辦，還推文宣傳「在佛州贏得金牌吧」。 美聯社

全球疫情嚴峻，由於外界推測本屆奧運東道主日本可能會放棄舉辦，美國佛羅里達州財務長今天告知國際奧會（IOC），佛州很樂意接手主辦，還推文宣傳「在佛州贏得金牌吧」。

法新社報導，佛州財務長帕卓尼斯（JimmyPatronis）致信奧會主席巴赫（Thomas Bach），勸巴赫考慮將2021奧運從日本東京改到美國舉行，「更精確地說，改到佛州舉行」。

帕卓尼斯說：「由於媒體報導日本領導階層『私下』做出結論，他們非常擔心2021奧運恐因疫情無法舉辦，因此仍有時間部署選址小組到佛州。」

這封帕卓尼斯署名、在網路上公開的信，提到佛州大力推動疫苗接種計畫、經濟重新開放、在疫情期間舉行各種體育賽事，以及州內迪士尼世界（Disney World）等主題樂園開放營業等事實。

但佛州在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間處境艱困，迄今累計2萬5000人病故。全美不治人數逼近42萬人。

帕卓尼斯說：「無論需要什麼樣的預防措施，讓我們弄清楚，並且做到。」

他還推文說，由於7成日本民眾希望奧運取消或延期，因此國際奧會可能很快會考慮其他場址，文末還附上主題標籤「來佛州吧」（#ComeToFlorida）和「在佛州贏得金牌吧」（#WinGoldInFlorida）。

負責主辦東京奧運的各方22日堅持主張，賽事將如期在7月23日至8月8日間舉行。

日本首相菅義偉說：「我下定決心要舉辦一場安全可靠的東京奧運，作為人類能克服病毒的證明。」

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