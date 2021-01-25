澳網／WTA增設賽事 嚴格隔離女將限定

澳網3架包機出現乘客染上新冠肺炎，造成72名球員受影響，14天隔離期間只能待在飯店，國際女子網球協會（WTA）伸出援手，澳網前將增設一場專屬嚴格隔離女將的賽事，讓選手在2月8日澳網開打前有機會找回球感。

按照澳洲防疫規定，選手抵達墨爾本後須隔離14天，若是新冠肺炎檢測陰性，每天可外出5小時，進行包括球場訓練、重訓及用餐等，但在3架染疫包機上的選手無法有外出訓練待遇。

為幫助72名球員，WTA和職業網球聯合會（ATP）都做出調整，ATP兩場賽事更改時間，WTA更直接增設一場2月3到7日進行的比賽，只有14天隔離期間無法訓練的女將可參加。

接受隔離的球員名單並沒全部公布，不過兩屆澳網冠軍、白俄羅斯前「球后」雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）、德國名將柯波兒（Angelique Kerber）和2019年美網冠軍安德里斯庫（Bianca Andreescu）都在列。

澳網執行長提列（Craig Tiley）表示，對運動員來說，封鎖狀況是十分艱困的挑戰，「我們和WTA及ATP，會進一切可能來幫助大家。」