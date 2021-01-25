超級盃／兩大四分衛經典對決 僅放2.2萬入場1/3給防疫人員

第55屆美式足球超級於今天產生最後競爭者，分別是尋求衛冕的堪薩斯酋長隊對決坦帕灣海盜，這場對決最令人關注之處，就是兩位著名四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）與布雷迪(Tom Brady)經典對決，然而受疫情影響，這場台北時間2月8日上午7時30分，在坦帕灣雷蒙詹姆斯球場進行的比賽，滿場7.5萬人依防疫規定只能開放2.2萬人進場，最特別之處是NFL宣布其中占總數約三分之一的7500張票，是要給美國防疫第一線作戰人員。

NFL主席古德爾（Roger Goodell）表示說，「這些敬業的醫護人員冒著生命危險為他人服務，我們應向他們表示感謝。」他並強調，「希望這一做法能激勵我們的國家，並表彰這些真正的美國英雄。同時這也是提高疫苗接種和宣導健康習慣的重要機會，包括在公共場所戴口罩等。」