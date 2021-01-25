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羽球／球后戴資穎充當一日理髮師 王齊麟喊讚
台灣男雙好手王齊麟趕在羽球年終賽前理髮，今天在臉書粉絲團公布影片，世界球后戴資穎親自操刀，充當一日理髮師，讓王齊麟直呼，球后不只打球手法好，連修剪頭髮手法都很強。
王齊麟與搭檔李洋連2站泰國羽球公開賽都拿下冠軍，締造台灣男雙新猷，世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽今天公布年終賽參賽名單，戴資穎、台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、男雙王齊麟與李洋確定在參賽行列。
羽球年終賽1月27日起至31日將繼續在泰國曼谷開打，王齊麟今天在臉書粉絲團公布新髮型，他表示，比賽期間因為習俗不能修剪頭髮，趁著開賽前趕快整理一下，他先是故作神秘，要球迷猜是哪位「冠軍設計師」為他理髮，隨後馬上公布答案，原來是由戴資穎親自出馬。
王齊麟還公布一段影片，只見戴資穎戴上口罩，拿起電動理髮器，有模有樣地為王齊麟剃髮，過程中小心翼翼，並一再確認王齊麟想要的造型。
看到新髮型後，王齊麟相當滿意，他直呼：「名符其實的世界冠軍設計師，太佩服戴資穎了。」
王齊麟稱讚戴資穎，「不只打球手法好，連修剪頭髮手法都這麼強，誰說運動員只會運動」。
戴資穎連2站泰國賽拿下亞軍，無緣封后，面對外界的質疑，稍早也在個人Instagram抒發心情，除了感謝爸媽給予的正面教育外，她強調，「支持我的人不管我有沒有冠軍都會支持我，而鍵盤教練無論你做得好不好，他都會在」。
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