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澳網／染疫康復仍飛不了 葡好手斷參賽紀錄
世界排名最高曾到28的葡萄牙好手索沙（Joao Sousa） ，搭上澳網墨爾本班機前卻發現新冠肺炎檢測呈陽性，他透露雖之後檢測轉陰，身體也沒出現任何新冠肺炎症狀，但因澳洲嚴格的防疫規定，確定不會飛往澳洲，中斷2013年溫布頓至今的大滿貫連續參賽次數。
31歲的索沙月中準備出發墨爾本前，發現自己新冠肺炎檢測是陽性，沒能搭上澳網包機，他說：「儘管我檢測已經是陰性了，也都沒症狀，但因澳洲政府的防疫規則，我不會被准許成行。」
澳網包機中，有3假出現染疫者，共影響72名選手，14天隔離期間只能待在飯店，不能像其他選手有一天最多5小時的外出訓練、重訓等。
索沙目前排名雖下滑到92，但從2013年溫布頓從會外賽拿到會內賽資格後，就成會內賽常客，但今年不敵疫情，和出發前發現染上新冠肺炎的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）都無緣年度第一場大滿貫。
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