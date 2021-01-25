羽球年終賽／戴資穎領銜 4組台將搶冠

連續兩站的亞洲公開賽昨天落幕，世界羽球總會（BWF）超級系列賽總決賽27日接棒登場，BWF今天公布5個項目的各8組選手，中華羽球隊4組出征曼谷的台將都拿到參賽資格，有冠軍經驗的「世界球后」戴資穎更要挑戰生涯第3座年終大賽金盃。

超級系列賽總決賽都是年末進行，由當年積分最高的前8組選手拿到參賽權，但去年國際賽受新冠肺炎疫情影響取消多站，兩站亞洲公開賽就是BWF因應新冠疫情增設，原本去年底在廣州舉行的年終大賽也延期到亞洲公開賽後，同樣在曼谷舉行。

按照BWF規定，選手必須兩站亞洲公開賽都不缺席，才能拿到年終賽資格，日本羽球隊因「世界球王」桃田賢斗月初出發時在機場檢疫新冠肺炎呈陽性，全隊取消參賽，中國大陸隊也因疫情考量缺席，成特別的一屆賽事。

今天BWF公布5個項目參賽選手，小戴、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都拿到單打資格，亞洲公開賽連兩站捧冠的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也以最高積分拿到男雙資格，連兩年挑戰年終大賽金盃。

「麟洋配」2019年開始合作，同年就拿到年終賽資格，並打下平紀錄的4強；王子維2019年也打進4強，雖不敵桃田賢斗，仍創台將男單最佳紀錄。

小天過去3度年終賽都無緣從分組賽出線，今年要挑戰個人紀錄；小戴則是2014年和16年冠軍，19年也打進決賽。

年終賽明天將線上直播抽出分組，賽程27日展開。