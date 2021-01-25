格鬥／WOTD-ETD第5站 館長二弟子李育昇36秒KO勝

由中華民國綜合格鬥協會CTMMAA今在台北紅館再度舉辦WOTD-ETD第5站賽事，為2021格鬥新年揭開序幕，賽事在高規格防疫下舉行，從早到晚一連串舉行了57場激烈賽事組合，壓軸賽美國選手范丹龍(Daniel O’Rourke)擊敗「扛壩子」陳浩賢奪下4連勝；最猛賞是「館長」二弟子李育昇只花36秒就以斷頭台降伏對手拿下7戰全勝不敗無敵紀錄。

WOTD-ETD5愈晚愈精彩，打到最後一場壓軸主賽，由香港「扛壩子」陳浩賢迎戰美國選手范丹龍(Daniel O’Rourke)，兩人都是全勝戰績，也是最接近職業的選手，其中陳浩賢在北市大主修角力，去年在WOTD-ETD04迎戰柔道高手，依舊在第2回合提前結束對手拿下勝利，至今在WOTD-ETD保持7戰全勝；范丹龍也在鐵籠內數次出賽並擊敗眾多強敵拿下3戰全勝。

來台已經11年的范丹龍在力量上明顯佔優勢，3回合都將陳浩賢壓制在地板上，一直到比賽結束最後1秒判定TKO獲勝，范丹龍說：「其實有點意外，我原本的策略是不要被帶到地面，但帶到地面後我覺得有點優勢，所以在第3回合，我藉由鐵籠將他帶到地面才拿下勝利。」雖然在賽前一直飽受減重之苦，3個月前體重是78公斤，在過鎊前2天都還在74公斤要減到72公斤，但范丹龍仍如願拿下在WOTD-ETD 4連勝，他說：「我這次為了比賽努力了兩個月，這次也應該是我有史以來表現最好的一次！」

「館長」大弟子李冠諭今受傷未參賽，改由二弟子李育昇領軍對上武甲總合李旻憲，結果李育昇只花36秒就以斷頭台降伏對手拿下7戰全勝，賽後主辦單位還特別邀請前李育昇父親、前國家跆拳道隊教練李佳融頒獎，李佳融說：「賽前我就跟兒子說，『要打敗對手前要先控制他的技巧』。」父子兩人很少見面，今年才第二次碰頭，但李爸心疼的說：「我擔心他(育昇)太累，他還要教拳還要訓練，要維持選手高水準的表現真的不容易。」

李育昇透露自己從小就有叛逆的因子，雖然從小父親就要他練跆拳道，但他到國中就堅持不練，還自做主張跑去打籃球，他說：「為了練跆拳道不知道挨老爸打過多少次，但我就是不愛用腳的跆拳，比較喜歡用手的拳頭。」李育昇透過學習散打到現在成為成吉思汗格鬥的二弟子並且打下7戰全勝，李佳融也開心看到兒子的成長，父子關係也大為緩解，但李育昇獲勝後還是說：「老爸要來之前也沒說，他來對我有沒有幫助？一半一半啦。」李育昇透露會堅持訓練下去，沒有其他原因，「我只想要讓自己變得更強而已！」李育昇說。

上一場WOTD-ETD4與泰國拳王阿朋「老少戰」中獲得最佳新人獎年僅18歲的劉志偉，今在男子組雛量級對上陳暐承，這次也成功在第2回合以膝擊提前KO，但劉志偉並不滿意自己的表現，他說：「上次跟阿朋打節奏慢，這次對手年齡差不多，節奏快很多，而且最近比賽都容易緊張，狀況並不是很好。」

而50歲擁有「泰國移工拳王」封號的阿朋今天也二度挑戰綜合格鬥對上拳運會年僅26歲選手林呈晏，林呈晏去年還曾短暫接受阿朋的泰拳訓練，兩人成為一場「師徒對決」，第1回兩人都以立技為主，第2回合林呈晏把戰場帶到地面作戰，最終以十字固降伏拳王阿朋，阿朋遺憾從泰拳跨足到綜合格鬥連兩戰都沒能拿下勝利，他說：「我沒有練地板，年紀大了，不想手受傷，而且我3天降了7公斤對體力影響不少。」倒是獲勝的林昱堂坦言：「阿朋對我來說已經是一位傳奇，能跟他比賽是我的榮幸，他是我們格鬥的人模範，要打之前是開心又緊張，能跟他比賽真的賺到了，我的腿可能回去要痛好幾天了！」

做為業餘選手晉升到職業的WOTD-ETD賽事，這次也出現許多讓人驚艷的新秀。男子組中量級來自體力運動空間的28歲前柔道選手張晉堅，只花不到30秒就KO對手獲勝，創下連3場3KO獲勝的驚人成績，張晉堅曾是102年全大運柔道金牌選手，從輔大畢業後受到漫畫《第一神拳》啟發，開始改練拳擊，接著因為地板技的優勢從1年多前練起格鬥，沒想到卻展現驚人的KO能力，張晉堅說：「可能是以前柔道奠定下來的基礎，讓我在比賽經驗、體感和力量表現都比較好。」張晉堅還半開玩笑的說：「我會一直KO下去的！」