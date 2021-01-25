羽球／二連亞遭酸 戴資穎正面迎擊：鍵盤教練永遠都在

世界球后戴資穎24日在豐田泰國公開賽女單決賽對戰西班牙名將馬琳（Carolina Marin），以19：21、17：21敗陣，連兩週輸給同一位對手，賽後社群網站留言傳出些許異音，但她保持正面，「別人不相信你沒關係，只要你相信自己。」

上個禮拜的泰國羽球公開賽，戴資穎因身體不適敗給馬琳，24日兩人再度狹路相逢，小戴卻因失誤過多再次飲恨，多數粉絲為她打氣，但仍有些「不同的意見」。

戴資穎在IG限時動態發文，「人很奇怪...喜歡你的人有99％，偏偏都會去挑那1％來看，然後在那邊想要改變他人的想法...。」同時感謝父母給予自己正面的教育，「支持我的人不管我有沒有冠軍都會支持我，而鍵盤教練無論你做的(得)好不好，他都會在」「別人不相信你沒關係，只要你相信自己」、「不管結果是什麼，都一樣要繼續努力前進」。

戴資穎本週將迎接年終賽，她曾在2014、2016年稱后，但她表示，不會去預設最終結果，先努力從小組賽晉級比較重要。