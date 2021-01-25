羽球／戴資穎領軍 4組台將出征年終賽

世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽27日將點燃戰火，BWF今天公布參賽名單，包括世界球后戴資穎在內，參加兩站泰國公開賽的4組台將，將原班人馬征戰年終賽。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，原訂去年底登場的年終賽，延至今年1月舉行，根據BWF規定，選手必須參加兩站泰國賽，且積分排行榜在前8名，才有資格參賽，各個項目每個國家最多只能有2組參賽。

羽球年終賽1月27日起至31日將繼續在泰國曼谷開打，各組參賽名單今天出爐，戴資穎、台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、男雙組合王齊麟與李洋都將在名單中，其中台灣在男單項目獲得滿額入場券。

戴資穎1月兩站泰國賽冠軍戰皆不敵西班牙名將馬琳（Carolina Marin），以亞軍作收，而戴資穎從2013年起就成為年終賽常客，曾在2014、2016年封后，2013、2019年則拿下亞軍，這次再度入圍年終賽，將尋求生涯第3冠。

目前世界排名第二的周天成，連2站泰國賽都4強止步，與王子維雙雙入圍年終賽，其中王子維2019年首度參加年終賽就直闖4強，締造台灣男單新猷。

氣勢正旺的王齊麟與李洋，在連2站超級1000系列的泰國賽都高舉金盃，寫下台灣男雙紀錄，這次將挑戰連3站奪冠。

中國隊、日本隊這次皆因疫情退出泰國賽，無法參加年終賽，也讓上屆年終賽單打冠軍的日本球王桃田賢斗與中國女將陳雨菲，無緣挑戰男、女單連霸。