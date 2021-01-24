泰羽賽／再度無緣后冠 戴資穎感謝各界：下週續努力

球后戴資穎今天在泰國公開賽再度敗給前西班牙球后馬琳，她賽後表示，馬琳今天進攻積極，她沒辦法控制自己過多的非受迫性失誤。不過，她也表示下週的比賽會繼續努力。

總獎金100萬美元（約新台幣2800萬元）的豐田泰國羽球公開賽（TOYOTA Thailand Open）今天在泰國曼谷進行賽事，這也是世界羽球巡迴賽超級1000系列的頂級大賽。

世界排名第一的戴資穎上週在優尼克斯泰國羽球公開賽（YONEX Thailand Open）挺進到冠軍賽後，卻因身體狀況不佳，不敵世界排名第6、前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），無緣奪下冠軍。

今天是戴資穎和馬琳第17次交手，前16次對戰紀錄，戴資穎以9勝7負占上風。但馬琳這次比賽有備而來且求勝欲望強烈，上週的優尼克斯泰國公開賽和本週豐田泰國公開賽至今未失一局。

馬琳曾拿下2016年里約奧運冠軍、3度世錦賽冠軍、4度歐錦賽冠軍，2019年1月因前十字韌帶斷裂歷經了8個月的休養復健，回到場上後逐漸恢復身手，並且在當年9月的中國公開賽中擊敗戴資穎拿下復出後首冠。

馬琳的打法特色就是節奏快速且攻勢凌厲，戴資穎昨天表示要盡量減少自己的非受迫性失誤，並會跟上馬琳的快節奏。她今天試著以大角度吊球以及網前截擊，牽制馬琳的節奏，但第二局出現太多非受迫性失誤，最後仍然輸掉比賽。

戴資穎賽後接受大會訪問表示，很不幸她今天有許多非受迫性失誤，她知道馬琳速度很快，所以她試著跟上節奏，不過馬琳今天攻勢非常積極，她沒辦法控制自己過多的非受迫性失誤。

她隨後也在自己臉書發文表示：「謝謝各位這兩週的加油，又再添了一個銀牌。下週繼續努力。」

戴資穎接下來將繼續參加27日到31日同樣在曼谷登場的世界羽聯巡迴賽總決賽（HSBC BWF World TourFinals）。