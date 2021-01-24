泰羽賽／男雙麟洋配連續奪冠 王齊麟直呼不可思議

台灣羽球男雙組合王齊麟和李洋連續2週在泰國拿下2座超級1000系列冠軍，兩人今天難掩興奮情緒。王齊麟賽後表示，他實在感到非常不可思議；李洋說，他盡情享受每場比賽。

總獎金100萬美元（約新台幣2758萬元）的豐田泰國羽球公開賽（TOYOTA Thailand Open），今天在泰國曼谷進行第6天賽事，這也是世界羽球巡迴賽超級1000系列的頂級大賽。

世界排名第7的王齊麟與李洋，上週才在優尼克斯泰國公開賽（YONEX Thailand Open）奪得台灣男雙史上首座超級1000系列冠軍，今天在豐田泰國公開賽決賽中，再度以21比13和21比18擊敗馬來西亞組合謝定峰和蘇偉譯，摘下男雙冠軍。這是兩人連續2週在泰國拿下超級1000系列的冠軍。

王齊麟賽後接受大會訪問時表示，連續拿下兩個超級1000系列的冠軍，他實在感到非常不可思議和驚奇，無法形容自己有多開心，他和李洋今天盡全力比賽並且專注在每個擊球上，賽後一定會好好慶祝一下。

李洋表示，他們今天來到泰國盡力且享受每一場比賽，他們兩個一直告訴對方「要享受每場比賽」，今天他們努力對馬來西亞選手造成壓迫感，並且在強力殺球後跟進，兩人在場上也會高喊口號來振奮精神。

蘇偉譯受訪時表示，麟洋配給他們很大的壓力，因此他和謝定峰很難找到攻擊節奏，第二局時他們試圖加強進攻，但麟洋配打得更好，讓他們兩個不斷失誤。

麟洋配接下來將繼續參加27日到31日同樣在曼谷登場的世界羽聯巡迴賽總決賽（HSBC BWF World TourFinals）。