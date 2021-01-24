東奧組委員一個動作 官方推特消失近2小時

東京奧運與帕運的日文官方推特帳號，今天下午一度消失近2小時。東奧組織委員會表示，主要是因為他們今天將7年前的日期登錄成帳號「生日」，導致推特認定未滿13歲不得使用。

日本放送協會（NHK）報導，東奧組織委員會聲明表示，讓推特帳號追隨者感到困擾及擔心，在此致歉。至於東奧英文官方帳號@Tokyo2020等國外帳號，因為沒有登錄生日，所以沒有消失。

報導指出，東奧日文官方推特帳號@Tokyo2020jp，日本時間今天下午2時過後一度顯示「本帳號不存在」，造成過去推文與照片等內容完全消失不見，所幸後來在下午4時前就恢復正常。

東奧組織委員會承認帳號一度消失，至於原因為何，組織委員會說，他們今天上午把7年前組織委員會正式上路的日期，登錄為日文推特帳號「生日」，由於推特禁止未滿13歲用戶使用，導致東奧日文官方帳號被推特認定是7歲小孩，因此無法使用推特。