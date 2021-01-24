泰羽賽／逆轉差一步 戴資穎連兩周居亞

亞洲公開賽兩站都打進最終戰，我國「世界球后」戴資穎又碰老對手、西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），上周因身體不適居亞的小戴，這周再度飲恨，以19：21、17：21讓出金盃，無緣和男雙「麟洋配」攜手捧冠。

兩位前後任球后連同上周已交手過16次，小戴以9勝7敗稍居上風；今天第18度碰頭，雙姝比數拉鋸，馬琳開局先取得2：0領先，小戴追平後反以11：9進入技術暫停。恢復比賽後馬琳先追平再靠小戴失誤反超，最多以18：13領先；小戴先追到17：19，但回球出界讓馬琳取得20：17「局末點」機會，小戴雖瓦解兩個危機，但追平機會又回球出界，讓馬琳以21：19先下一城。

馬琳第二局又打出3：0開局，小戴先追到4：6，馬琳再連下5分，進入技術暫停時已取得7分領先；恢復比賽後小戴曾追到8：12，但馬琳又是連拿5分擴大優勢，接續取得20：13賽末優勢。小戴局末雖瓦解馬琳4個「冠軍點」，但逆轉仍差一步，最終馬琳就以21：17拿下再一座冠軍。

前一場比賽，同樣連兩站打進決賽的我國男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，以21：13、21：18拍下世界排名第9的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，「背靠背」收穫冠軍，再寫我國羽壇新頁。