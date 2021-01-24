快訊

高雄大樹發生規模4.2地震 最大震度台南3級

賀錦麗親戚在就職典禮穿30萬元Nike鞋 引發搶購

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰羽賽／逆轉差一步 戴資穎連兩周居亞

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎連兩站都打到決賽。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎連兩站都打到決賽。圖／Badminton Photo提供（資料照）

亞洲公開賽兩站都打進最終戰，我國「世界球后」戴資穎又碰老對手、西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），上周因身體不適居亞的小戴，這周再度飲恨，以19：21、17：21讓出金盃，無緣和男雙「麟洋配」攜手捧冠。

兩位前後任球后連同上周已交手過16次，小戴以9勝7敗稍居上風；今天第18度碰頭，雙姝比數拉鋸，馬琳開局先取得2：0領先，小戴追平後反以11：9進入技術暫停。恢復比賽後馬琳先追平再靠小戴失誤反超，最多以18：13領先；小戴先追到17：19，但回球出界讓馬琳取得20：17「局末點」機會，小戴雖瓦解兩個危機，但追平機會又回球出界，讓馬琳以21：19先下一城。

馬琳第二局又打出3：0開局，小戴先追到4：6，馬琳再連下5分，進入技術暫停時已取得7分領先；恢復比賽後小戴曾追到8：12，但馬琳又是連拿5分擴大優勢，接續取得20：13賽末優勢。小戴局末雖瓦解馬琳4個「冠軍點」，但逆轉仍差一步，最終馬琳就以21：17拿下再一座冠軍。

前一場比賽，同樣連兩站打進決賽的我國男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，以21：13、21：18拍下世界排名第9的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，「背靠背」收穫冠軍，再寫我國羽壇新頁。

戴資穎 王齊麟

延伸閱讀

羽球／戴資穎、依瑟儂頂尖對決 官網喻球的流動「如詩歌般流暢」

泰羽賽／今戰馬琳爭冠 戴資穎拚雪恥

泰羽賽／戴資穎逆轉李文珊 連兩周晉級單打四強

泰羽賽／戴資穎高難度華麗轉身 IG發文「我的轉圈圈日常」

相關新聞

泰羽賽／逆轉差一步 戴資穎連兩周居亞

亞洲公開賽兩站都打進最終戰，我國「世界球后」戴資穎又碰老對手、西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），上周因身...

泰羽賽／麟洋配好威！連兩周捧冠進帳百萬

亞洲公開賽兩站都打進最終戰，我國男雙「麟洋配」王齊麟／李洋再度嘗到登頂滋味，名列男雙第6種子的寶島組合，今天以21：13...

美國長泳女神 只是為了好玩就跳海游30K打破紀錄

在陸地上跑 42.195 公里，不是一件容易的事，但你有想過在海裡游一個「馬拉松」距離的游泳嗎？美國國家隊隊員 Catherine Breed 在去年游泳橫跨了蒙特利灣 25 英里（40.2公里），以

泰羽賽／男雙麟洋配連續奪冠 王齊麟直呼不可思議

台灣羽球男雙組合王齊麟和李洋連續2週在泰國拿下2座超級1000系列冠軍，兩人今天難掩興奮情緒。王齊麟賽後表示，他實在感到...

東奧組委員一個動作 官方推特消失近2小時

東京奧運與帕運的日文官方推特帳號，今天下午一度消失近2小時。東奧組織委員會表示，主要是因為他們今天將7年前的日期登錄成帳...

NFL／復仇布雷迪 羅傑斯須有新武器

NFL將在24日接連進行兩場聯盟冠軍賽，國聯包裝工的羅傑斯（Aaron Rodhers）和海盜布雷迪（Tom Brady...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。