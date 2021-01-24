泰羽賽／麟洋配好威！連兩周捧冠進帳百萬

亞洲公開賽兩站都打進最終戰，我國男雙「麟洋配」王齊麟／李洋再度嘗到登頂滋味，名列男雙第6種子的寶島組合，今天以21：13、21：18拍下世界排名第9的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，兩站各進帳74000美金（約209萬台幣）獎金，泰國行大豐收。

國際羽壇去年3月後的泰半賽事都因新冠肺炎疫情取消，國際羽總（BWF）增設2站屬BWF超級1000系列的亞洲公開賽，兩站結束就是延期到今年的2020年BWF超級系列賽總決賽，3站都在泰國曼谷舉行，中華羽球隊共有4組選手出征，連續兩站也有類似劇本，「世界球后」戴資穎和「麟洋配」都闖最後決賽，「一哥」周天成則是止步4強。

「麟洋配」昨天以3局逆轉印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），在先丟首局的情況下，今天延續連勝氣勢，一下場先連拿2分，領先優勢一直保持，最多5分優勢雖曾被追到2分差，不過14：11時打出6：0攻勢，直接取得局末點，順利以21：13先下一城。

第二局換馬來西亞組合打出3：0的開局，不過「麟洋配」先追到8：8平手，進入第一次技術暫停反取得1分超前；恢復比賽後，大馬組合雖兩度追平，但「麟洋配」18：18時連拿2分，第一個冠軍點王齊麟就重扣得手，取得對戰3連勝外，連兩周嘗到登頂滋味。

「麟洋配」捧冠後，「世界球后」戴資穎馬上接棒，對手和上周相同，都是西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）；上周小戴因過敏造成呼吸不順，直落2屈居亞軍，今天有機會報仇。